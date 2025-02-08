¡Úº£µ¨ºÇ¶¯´¨ÇÈ¡ÛÂçÀã¤Ç·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤ä¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤ÉÈ¯À¸¡¡ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤Åì³¤¡¦À¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀÑÀã¡¡³ÆÃÏ¤Ç¼Ö¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤ä½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤Ê¤ÉÁê¼¡¤°
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢8Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤¬Â³¤¡¢µþÅÔ¤ä°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ê¤É»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
7ÆüÌë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¡£
°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¤´¤ß¼ý½¸¶È¼Ô¤Î¼ÖÎ¾¤âÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Î12»þ´Ö¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤È¤Ê¤ë50cm¤Î¹ßÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¤ä½»Âð¤Î²°º¬¤Ë¤ÏÀã¤¬¹â¤¯ÀÑ¤â¤ê¡¢ÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¤³¤ì¤À¤±ÀÑ¤â¤ë¤Î¤Ï¡Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç½é¤á¤Æ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¸²Ãø¤ÊÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¡¦¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï¡¢6»þ´Ö¤Ë25cm¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²¾Àß½»Âð¤Ç¤âÀã¤«¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÈè¤ìÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼î½§»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈ¾²õ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿·úÊª¤¬º£²ó¤ÎÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¡£¤³¤Î·úÊª¤ÏÇ¼²°¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì°Ê¹ß·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¦¤¸¤Æ·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Ä«8»þÈ¾¤°¤é¤¤¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÀã¤¬ÀÑ¤â¤é¤Ê¤¤Åì³¤¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤âÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï8ÆüÄ«¡¢1cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤âÇò¤¯Àã²½¾Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê¡¢¸áÁ°8»þ¤´¤í¤Î¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ÎÊâÆ»¤Ë¤ÏÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿§¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ»Ô¤Ç¤â°ì»þ¡¢8cm¤ÎÀÑÀã¤ò´ÑÂ¬¡£
´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¶â³Õ»û¤âÀã·Ê¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ûÀî¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¸«¤ëÀã·Ê¿§¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àã¤Ë¤è¤ëÎ©¤Á±ýÀ¸¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¡¦»³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô¤Ç¤Ï8Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¿ô½½Âæ¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤Á±ýÀ¸¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¡ÊQ.Åö»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åà¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾å¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤º¤é¡¼¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤Á±ýÀ¸¤ÏÈ¯À¸¤«¤éÌó8»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Ë²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂçÀã¤Ç¼Ö¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¡¦¸â»Ô¤Ç¸áÁ°2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ç÷ÅÄÅ¯À¸¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¡¦´ä¹ñ»Ô¤Ç¤Ï¡¢7Æü¿¼Ìë¤Ë»ö¸Î¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤Î»³¸ýÄ¾¿Í¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬²£³ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÅà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¡¦¾å»ÔÄ®¤Ç¤Ï¼«Âð¤ÎÁ°¤Ç63ºÐ¤ÎµÜËÜ¾¼À®¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤Ï½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Ê¡Åç¡¦»°ÅçÄ®¤Ç¤Ï60Âå¤Î½÷À¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î½üÀãºî¶ÈÃæ¤Ë²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤¬¤¢¤ê¡¢Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤Ï¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´ØÅìËÌÉô¤Ê¤É¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤Î·²ÇÏ¡¦ÁðÄÅ²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¡¢¿áÀã¤Ç»þÀÞ¡¢Á°¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤ÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£