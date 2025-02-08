¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØFichajes¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐMF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£

¥Þ¥óC¤ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ê¤É10Âå¤Îº¢¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿Í­Ë¾³ô¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·16¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£º£µ¨¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬16»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È20ºÐ¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¶½Ì£¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¼ã¤¯¾­ÍèË­¤«¤Ê¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Íè²Æ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÇäµÑ¤Ë¤Ï1²¯¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£

¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£