¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÍè²Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà¡¢20ºÐMF¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤«¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï1²¯¥æ¡¼¥í¤òÍ×µá¤ÈÊóÆ»
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFichajes¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐMF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥óC¤ä¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ê¤É10Âå¤Îº¢¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÍË¾³ô¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·16¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬16»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È20ºÐ¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹³ÍÆÀ¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Magic feet from Jamie Gittens #UCL pic.twitter.com/CIlWkTy8YR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2024