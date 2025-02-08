¹¾ÀîÂî»á¡¡2Ç¯¤Ö¤êDeNAÉüµ¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤ò»ØÅ¦¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¸µµð¿Í¤Î¹¾ÀîÂî»á¡Ê69¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡×¤ò¹¹¿·¡£DeNA¤ËºÆ²ÃÆþ¤¹¤ë¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¤òÂàÃÄ¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï10¾¡0ÇÔ¡£Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Åê¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¾Àî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿Åêµå¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤ÎÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÅêµå¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ï³ÍÆÀ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï2023Ç¯¤ËÍèÆü¡£DeNA¤Ç19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦76¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¹¾Àî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤¦Åê¤²¤Æ¤³¤¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¼è¤ë¤Ã¤Æ¸åÈ¾Ê¬¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾Àî»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ã¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¹¶¤á¤¿Êý¤¬¡Ä¡×¤È¡¢Á°²óºßÀÒ»þ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£