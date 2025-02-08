µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢£±£°£°¿Í¤ÎÍ½Äê¤¬£²£°£°¿Í¤Ë¡Ä½÷À¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìî¤¬£¸Æü¡¢µÜºê»ÔÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÂ¨ÀÊ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«¤¡¢½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÃå£±£°£°¿Í¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂçÀªÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È£´£µÊ¬´Ö¡¢Ìó£²£°£°¿Í¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÆÈ¼«¤ÎÄ´À°¤¬µö¤µ¤ì¤ë£ÓÈÉ¤ËÆþ¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Ï²°³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤é¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¤ê¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£Î¾¿Æ¤È½é¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂç³Ø£´Ç¯À¸¤Î½÷À¡Ê£²£²¡Ë¤â¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µÜºê»ÔÆâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£·¡¦£´ÅÙ¡£´¨É÷¤ÎÃæ¡¢¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£