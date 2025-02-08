¤ª¤Ä¤«¤ì¤Ç¤¹¤Í¡ÄÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÈá¤·¤à¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ö²ÐÍËÆü¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¡×¡¿Èè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¢
¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¡Ù¡ÊÃæ»³Í¹áÎ¤/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡Øµã¤¤¿¤¤Ìë¤Î´ÅÌ£½è¡Ù¤ÇÂè9²ó¡¢¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹¡Ù¤ÇÂè10²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãø¼Ô¡¦Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÌþ¤·¥ì¥·¥Ô¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè4ÃÆ¡£¤È¤¢¤ëÄ®¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÌë¿©¤Î½ÐÁ°Å¹¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¥µ¥±¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ê¥é¤ä¥Í¥³¡¢µÈÂ¼¡¢¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¤¥³¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Èè¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Û¤«¤Û¤«¤Î¤´ÈÓ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë43ÉÊ¤ÎÌë¿©¥ì¥·¥Ô¤ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î3ºîÉÊ¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¡Ù¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡Øµã¤¤¿¤¤Ìë¤Î´ÅÌ£½è¡Ù¤ÇÂè9²ó¡¢¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹¡Ù¤ÇÂè10²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¥³¥ß¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ãø¼Ô¡¦Ãæ»³Í¹áÎ¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÌþ¤·¥ì¥·¥Ô¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè4ÃÆ¡£¤È¤¢¤ëÄ®¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤àÌë¿©¤Î½ÐÁ°Å¹¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤È¥µ¥±¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥ê¥é¤ä¥Í¥³¡¢µÈÂ¼¡¢¤Þ¤Ã¤¯¤í¤¤¥³¤Ê¤É¤¤¤Ä¤â¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Èè¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Û¤«¤Û¤«¤Î¤´ÈÓ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë43ÉÊ¤ÎÌë¿©¥ì¥·¥Ô¤ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î3ºîÉÊ¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡ØÈè¤ì¤¿¿Í¤ËÌë¿©¤òÆÏ¤±¤ë½ÐÁ°Å¹3¡Ù¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£