堂本かおる著「絵本戦争 禁書されるアメリカの未来」

ニューヨーク在住ライターの堂本かおるさんによる「絵本戦争 禁書されるアメリカの未来」が、2025年1月28日に発売された。黒人、LGBTQ、アジア系、アメリカ先住民…。アメリカでは今、マイノリティを描いた絵本が次々と禁書(発売・発行禁止)され、子どもたちの想像力を奪っている。非営利団体「ペン・アメリカ」によると、2023年度に、前学校年度の2.7倍にあたる4231種類の本が禁書に指定されている。アメリカで今、何が起きているのか?

【画像】禁書となった絵本、Matthew A. Cherry著「HAIR LOVE」

Justin Richardson, Peter Parnell著「and Tango makes three」

Yamile Saied Mendez著「Where Are You From?」

この禁書運動は、2021年に突如として始まる。ターゲットになっているのは、禁書運動を推進する保守派の親や政治家が理想とする“古きよきアメリカ”にとって都合の悪い、子ども向けの本の数々。「絵本戦争 禁書されるアメリカの未来」では、黒人、LGBTQ、女性、障害、ラティーノ/ヒスパニック、アジア系、イスラム教徒、アメリカ先住民の8つのトピックに分けて、禁書運動の犠牲となった絵本を一冊ずつ紹介。マイノリティの苦難の歴史と、その中で力強く生きる姿、そして深刻化している政治的な対立〈文化戦争〉の最前線を読み解いていく。ドナルド・トランプ大統領の第二次政権が始まった今、読んでおきたい注目の書だ。■禁書となった絵本の一例「HAIR LOVE」(Kokila)著:Matthew A. Cherry画:Vashti Harrison父親が苦心して自身の娘の髪をセットする様子が描かれた絵本。黒人は、白人と同じ髪形を強要されてきた歴史がある。黒人文化にとって髪がいかに重要であるのかを知ることができる。しかしこれも一部地域で禁書対象となっている。「and Tango makes three」(Simon & Schuster Books for Young Readers)著:Justin Richardson, Peter Parnell画:Henry Coleオスのペンギンカップルが、卵を温めう化させ、生まれたヒナと家族になったという実話に基づく絵本。同性愛を思わせることを理由に禁書となっている。日本では、ポット出版から「タンタンタンゴはパパふたり」として刊行。「Where Are You From?」(HarperCollins)著:Yamile Saied Mendez画:Jaime Kim「どこから来たの?(Where Are You From?)」は、移民が頻繁に浴びせられる質問だ。今や黒人の人口を抜き、アメリカで最大のマイノリティグループとなったラティーノ/ヒスパニック。冒頭の問いを繰り返し尋ねられたラティーノの女の子が、自身のアイデンティティについておじいちゃんに尋ねる絵本。これも禁書となった絵本の一冊。■書誌情報「絵本戦争 禁書されるアメリカの未来」著:堂本かおる定価:2700円+税発売:2025年1月28日装画:花松あゆみデザイン:戸塚泰雄判型:四六判並製ページ数:200ページ■著者プロフィール堂本かおる(どうもとかおる)大阪出身、ニューヨーク在住。 CD情報誌の編集を経て1996年に渡米。ハーレムのパブリックリレーション会社インターン、学童保育所インストラクターを経てライターとなる。 以後、ブラックカルチャー、移民/エスニックカルチャー、アメリカ社会事情全般について雑誌、新聞、Webに執筆。