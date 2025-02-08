ÀöÂõ»þ¡¢°áÎà¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ï³«¤±¤ë¡©ÊÄ¤á¤ë¡©¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ¡×¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬²òÀâ
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤°áÎà¤òÀöÂõ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©YKK³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@ykkjapan¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀö¤¤Êý¤ÏNG¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ä¤¤ÎÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤Ê¤É¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤ÞÀöÂõ¤¹¤ë¤È
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤¿¾õÂÖ¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÀöÂõÊª¤È¤ÎÍí¤Þ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÀöÂõÊª¤ÎÉÛÃÏ¤ò½ý¤á¤ëÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ú¼ê¡Ê³«ÊÄ¤¹¤ëºÝ¤Ë»ý¤ÄÉôÊ¬¡Ë¤ÎºÙ¤¤¡¦Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÀöÂõÁå¤Î·ê¤Ë°ú¼ê¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢±ó¿´ÎÏ¤Ç°ú¼ê¤¬¼è¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ú¥Á¥§¥Ã¥¯ÉÕ¤°áÎà¤ÎÀöÂõ»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ÀöÂõµ¡¤ä´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤òÊÄ¤¸¤ë
¢ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
£´¥Áçµ¡»ÈÍÑ¸å¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î³«ÊÄ¤Ï¡¢°áÎà¤Î²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î³«ÊÄ¤Î¤¹¤Ù¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é
¡Ö¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¶¯¤¤ÀöºÞ¡×¤ä¡Ö±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î³«ÊÄ¤ÎºÝ¤Î¤¹¤Ù¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¿»¤±ÃÖ¤Àö¤¤¡×¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î¤¹¤Ù¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö½ÀÆðºÞ¡×¤Î»ÈÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö½á³ê¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ÎÅÉÉÛ¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ¡§YKK³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ä¤¤Î¤ªÍÎÉþ¤ä¾®Êª¤Ê¤É¡¢ÀöÂõ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©