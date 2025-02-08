¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×ºù°æÆüÆà»Ò¡¢µþÅÔÎ¹¤ÇÉñµ¸»ÑÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÏÂ¤ÎÈþ¤ò´¶¤¸¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µþÅÔÎ¹¤Ç¤ÎÉñµ¸»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¤ÈµþÅÔ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î´ÔÎñ¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ç¡¢2¿Í¤ÇÉñµ¸ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Íò»³¤Ë¤¢¤ëÃÝÎÓ¤ò¿ÍÎÏ¼Ö¤Ç»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÃåÊª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤¤¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢Êì¤È2¿Í¤ÇìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£µÀ±à¤Þ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢¼¡¤ÏÉã¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤ÈµþÅÔ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Éñµ¸ÂÎ¸³»þ¤ÎÍÍ»Ò¤äÃåÊª»Ñ¤Ç¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍÍ»Ò¡¢Íò»³¤ÎÃÝÎÓ¤Î¾®·Â¤Ç¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÉñµ¸¤Ï¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃåÊª¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡ÖÏÂ¤ÎÈþ¤ò´¶¤¸¤ë!½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í!ÃåÊª»Ñ¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤«¤ï¤æ¤¤¤Ç¤¹!¡×¡ÖÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÉñµ¸¤µ¤ó¡×¡ÖÆüÆà»Ò¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨²á¤®¤ë¡Á¡×¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£