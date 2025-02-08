ÎëÌÚÊ¡¡¡¥É¥ä´é¤Ç¼«ËýÏÃ¡Ö´ÆÆÄ¤È¥¬¥¹¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ä¡×µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê20¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖÌîÀ¸¤ÎÅç¤Î¥í¥º¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¥º¤Ë°é¤Æ¤é¤ìÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯´ç¡¦¥¥é¥ê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±ºî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¨¤¯¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿ÎëÌÚ¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡£ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È¥É¥ä´é¡£
¡¡ÊÁËÜ¤é¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á¡ª¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤ÎËË¤¬¤è¤ê´Ë¤ó¤À¡£¡Ö´ÆÆÄ¤È¥¬¥¹¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡£¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤¨¤Ç¤¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÊÆ¹ñºî²È¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÌîÀ¸¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸¶ºî¡£¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥í¥º¤ÈÆ°Êª¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢ÁÔÂç¤Ê¡È±¿Ì¿¤ÎËÁ¸±¡É¤òÉÁ¤¯¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥É¥ê¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â£¤ë¡¢Á´À¤³¦ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¤À¡£