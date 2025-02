漫画と世界の民族衣装のコラボレーション企画も！ペア碁ワールドフェスティバル2025

日本ペア碁協会は、2025年8月8日(金)〜10日(日)の3日間、2025年日本国際博覧会のEXPO メッセ「WASSE」にて開催される、シグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」に参画し、「ペア碁ワールドフェスティバル2025」を開催します。

ペア碁ワールドフェスティバル2025

開催日 :2025年8月8日(金)〜10日(日)の3日間

会場 :2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)EXPO メッセ

「WASSE」で開催される「世界遊び・学びサミット」内

参加国・地域 :約40か国・地域(国内含む)から約300組600名(予定)

主催 :(公財)日本ペア碁協会、世界ペア碁協会、

ペア碁ワールドフェスティバル2025大会実行委員会

共催 :(一社)全日本囲碁連合

特別協力 :(公財)日本棋院/(一財)関西棋院 他

中島プロデューサーが主催するシグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」内にて、囲碁・ペア碁に親しむ世界各地のアマチュア選手、日本国内のトッププロ棋士が参加する「ペア碁」の祭典を華やかに開催。

ペア碁を通じて、平和の象徴としてそして世界各国・地域の人たちの交流の場を創ります。

■主要な大会・イベント(予定)

【1】第34回国際アマチュア・ペア碁選手権大会(9日、10日)

世界の男女アマチュア32ペア64名によるスイス方式のリーグ戦で5回戦を実施。

優勝ペアを国際アマチュア・ペア碁選手権(IAPG杯)、日本代表の最上位ペアを全日本アマチュア・ペア碁選手権(JAPG杯)として表彰します。

併催大会として、世界の高校生・大学生・大学院生16ペアを対象とした「松田杯 第9回世界学生ペア碁選手権大会」、一般公募による自由参加の「荒木杯ハンデ戦」も開催します。

【2】プロ棋士ペア碁選手権2025(9日、10日)

前年度優勝ペアを含む、日本を代表する男女トッププロ棋士8ペア16名が出場。

3回戦のトーナメント戦を戦い、その年の国内最強ペアを決定します。

出場するペアの組み合わせと、1回戦の対戦の組み合わせは、事前に抽選で決定します。

○前年優勝ペア

上野 愛咲美女流立葵杯・芝野 虎丸九段ペア

【3】ペア碁国際親善対局(8日)

オープニングセレモニーを開催する8日(金)に国内外の本大会に参加する選手や役員、囲碁関係者が民族衣装を身にまとい和やかに対局。

国籍・言語を超えてペア碁で国際交流を行います。

ペア碁国際親善対局

【4】ベストドレッサー賞

審査委員長に、世界的デザイナーのコシノジュンコ氏(大阪・関西万博 シニアアドバイザー)を迎えて実施。

この日のためにお洒落をした男女ペアが集まり、会場はいっそう華やかに。

民族衣装やジュニアなどの部門毎に審査を行い表彰します。

ベストドレッサー賞

【5】民族衣装漫画展/展示

日本を代表する漫画家や将来を担う若手漫画家が世界の民族衣装を描きます。

日本の文化でもある漫画と世界の民族衣装のコラボレーション企画により国際色豊かな雰囲気をつくります。

