¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢Â¿Ë»¤Ç»û²È¤¬°ì»þÂÎÄ´Êø¤¹¤â¥¨¡¼¥¹¤Ï»Å»ö¤è¤ê¤â¡Ö¼«Å¾¼ÖÁæ¤°Êý¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ55Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¸å¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖM¡¼1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç·è¾¡¤Ë½é¿Ê½Ð¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤·¡¢¤½¤Î¥Í¥¿¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê58¡Ë¤¬¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¡¢¡Ê¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¡Ë¹Í¤¨¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¡Ê30¡Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï12»þ´Ö¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
»û²È¡Ê34¡Ë¤â¡¢¡Ö30²¿ËÜ¤«¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤³¤Î´Ö¡¢·à¾ì¤¬4¥¹¥Æ¡Ê¡á½ÐÈÖ4²ó¡Ë¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤ß¡Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡Ë¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£4¥¹¥Æ¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡ØµÙ¤ß¤ä¤ï¡Ù¤È¡Ê´¶¤¸¤ë¡Ë¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£ÅÄ¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë»û²È¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¡¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢»û²È¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢M¡Ý1¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥¤Î²òÊü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤¿¡¢M¡Ý1¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ä¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥Ã¤È¡ÊÈèÏ«¤¬¡Ë¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÏÆÃ¤ËÈèÏ«¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤Ï¾ï¤Ë³°¤Ë½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ö¼«Å¾¼Ö¤³¤°¤Î¤È¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¼«Å¾¼Ö¤³¤°Êý¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£
º£ÅÄ¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¥È¡¼¥¯¤Î¥é¥ê¡¼¤È¤«¤ä¤ëÊý¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤ä¤ó¡¢·Ý¿Í¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£