¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Î¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¡¡ÂÇ·âÅê¼êÅÐÈÄ¤Ç·ª¸¶ÎÍÌð¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê8Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¡Ê39¡Ë¤¬¡¢ÆÃÂÇ¤ËÂÇ·âÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÂÐ¤·¤ÆÅêµå¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÂÎ¤¬ÃÈ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤¤¤¤µå¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥¯»á¤Ï·ª¸¶¤ÎÀ®Ä¹¤â¼Â´¶¡£¡ÖÀÎ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢·ª¸¶Áª¼ê¤¬³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈàÂÐÀïá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£