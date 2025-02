インテルは、新たな生活を迎える人を対象に「#BET ON YOUR FUTURE withインテル Core Ultra プロセッサー~自分の未来に賭けよう~」キャンペーンを開催。ダンス & ボーカルグループONE OR EIGHTをアンバサダーとして迎え、ONE OR EIGHTとコラボしたワイヤレスイヤフォンなどが抽選で当たる。

「先進のテクノロジーで、未来の夢に向かい挑戦する気持ちとその実現に寄り添う」というインテルのCore Ultraプロセッサーをアピールするもので、昨年8月にデビューし世界に挑戦する8人組 ダンス & ボーカルグループONE OR EIGHTがアンバサダーに就任。

「BET ON YOURSELF」をグループのタグラインに、「夢に向かって邁進する彼らが、その情熱と前向きなエネルギーで未来を切り拓く力を象徴し、若者たちにインスピレーションを与える期待をしている。キャンペーンを通じて、インテルは若者たちの挑戦を支えるテクノロジーに親しんでほしい」とのこと。

キャンペーンサイトにて、初のファン・イベントに臨むONE OR EIGHTメンバーのリハーサルや写真撮影の様子を収めたインテル Core Ultraプロセッサー特別映像を公開中。

さらに、オリジナルアイテムやONE OR EIGHTのサイン入りグッズが当たるSNSプレゼント企画も実施。おすすめのインテルCore Ultra プロセッサー 搭載AI PCの紹介も掲載されている。

キャンペーン期間は2025年2月4日~4月末日。第一弾キャンペーンは2025年3月9日23時59分まで。第二弾キャンペーンは後日告知される。

X(旧Twitter)の@modelpressから投稿されるキャンペーン投稿に「この春、挑戦したいこと」を記載のうえ指定のハッシュタグ #BETONYOURFUTURE を添えて、引用リポストして応募。応募者の中から抽選で30人に、ONE OR EIGHT 初のファン・ミーティング STAGE ONE “SHŪKAI” Tシャツ(内10人分は直筆サイン入り、キャンペーン・オリジナルONE OR EIGHTコラボ・ワイヤレス・イヤホンが当たる。詳細はキャンペーンサイトを参照のこと。