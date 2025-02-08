NGT48Æ£ºêÌ¤Ì´¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¡Ö¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
NGT48¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÆ£ºêÌ¤Ì´¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³á¸¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Âè1»Ò½Ð»º¡ªÊÝ°é»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤â¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×
Æ£ºê¤Ï¡ÖºòÇ¯12·î¤ËËÉºÒ»Î»ñ³Ê¼èÆÀ»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¡¢¤³¤ÎÅÙËÉºÒ»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹ç³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ºÝ¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÉºÒ»Î¤Î¹çÈÝÄÌÃÎ¤¬¥í¥±¤ÎÆü¤ÎÄ«¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é³«Éõ¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¯È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î»Å»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇËÉºÒ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢¿·³ã¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëµ¯¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¿È¶á¤Ë¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¡¢²þ¤á¤ÆºÒ³²¤¬¤¤¤Ä¤É¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÒ³²¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÈ÷¤¨¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¤«¤é20Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Ç¤¢¤Þ¤êµ²±¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤ÎÉüµìÉü¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¤è¤êËÉºÒ¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²ð¸î,
Êè,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ,
ÂçÁ¥,
ÀÅ²¬,
Ë¡Í×,
Ä¹Ìî