常盤館は、2025年2月1日(土)より菱野温泉「常盤ヶ池」にて、氷柱と光をテーマにしたイベント「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」を開催!

常盤ヶ池「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」

開催期間:2025年2月1日(土)〜2025年3月31日(月)

点灯時間:16:30〜23:00

入場料 :無料

駐車場 :特設専用駐車場を利用ください。

各旅館の駐車場については、宿泊、外来入浴利用者に限ります。

協力 :小諸商工会議所青年部

照明演出:Wind.LLC

常盤館は、2025年2月1日(土)より菱野温泉「常盤ヶ池」にて、氷柱と光をテーマにしたイベント「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」を開催中です。

「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」

菱野温泉で冬に楽しめる新たなスポットを作ろうと「常盤ヶ池」の崖に氷柱を製作、写真撮影や散策スポットとして、また夜は氷柱にライトアップを実施して幻想的な風景の中写真撮影など楽しめます。

また、毎秋に小諸市大手門公園、小諸城址懐古園で開催されている「秋灯り小諸」でも使用されている灯籠を小諸商工会議所青年部の協力のもと設置。

歴史ある温泉地の冬の夜に、明るい光が点ります。

■イベント開催期間中外来利用者の営業時間

登山電車で行く温泉「雲上の停車場」 定休日:火曜日

平日 :11:00〜21:00(最終受付 19:00)

入場料:1,500円

土日祝:11:00〜19:00(最終受付 16:30)

入場料:1,800円

※施設内人数制限を設けています。

利用状況により入場お断りする場合があります。

薬師館外来入浴 定休日:火〜木曜日

11:00〜21:00(最終受付 20:30)

入浴料:800円

SaunaSpaceTOJIBA 定休日:火曜日〜木曜日

9:00〜21:00 完全予約、2時間制

入浴料:平日 4,400円

土日祝 4,800円(雲上の停車場入場料含む)

■宿泊プラン

菱野温泉常盤館

1室2名利用 1泊2食付き 17,750円〜

菱野温泉薬師館

1名利用 1泊2食付き 16,800円〜

※文中の料金はすべて税込です

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夜は氷柱にライトアップ!常盤ヶ池「菱野温泉 光の氷柱と寒の灯籠」 appeared first on Dtimes.