「It is what it is.」の意味は？ネイティブもよく使ってる！

正解は「仕方ないよ、しょうがない」でした!

フレーズの構成だけ見ると意味が想像できなかったかもしれません。

「It is what it is.」は、自分ではどうするこもできない現実を受け入れるときに使います。

「I didn't get the promotion. but it is what it is.」

(昇進できなかったんだ。でもしょうがないね)