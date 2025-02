ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、春の森をイメージしたアートが可愛い、ディズニーデザイン「布団カバーセット(3点)」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「布団カバーセット(3点)」チップ&デール

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】8,990円(税込)、【和式シングル】8,990円(税込)

品質:【掛布団カバー】<表地>ポリエステル100%、<裏地>綿100%、【枕カバー、シーツ】綿100%

枕カバー、合わせ式仕様

シーツは全周ゴム入り仕様

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインの布団カバーセット。

春の森をイメージしたデザインで、掛け布団カバー、シーツ、枕カバーの3点がセットになっています。

掛け布団カバーの表面には「チップ」と「デール」の大胆なアートが☆

森で楽しそうに遊ぶ姿がデザインされています。

© Disney

裏面は淡い色合いの総柄模様に!

シーツと枕カバーは掛け布団カバー裏面と同じ総柄デザインで統一感があります。

© Disney

総柄の「チップ」と「デール」はシルエットで表現され、仲良く走ったり、飛び跳ねたり、ポーズも様々◎

ふんわりと優しいタッチのお花のアートも素敵。

© Disney

<素材アップ>

肌面は綿素材で、肌ざわりよく寝心地も抜群!

© Disney

枕カバーは合わせ式仕様でセットもスムーズにできます。

温かみのあるデザインでリラックスタイムにぴったり。

春の森をイメージしたアートがかわいい、ディズニーデザイン「布団カバーセット(3点)」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

