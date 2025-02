アプガ（2）佐々木ほのかが卒業へ「苦しくて毎日泣いたり…」

5人組アイドルグループ「アップアップガールズ(2)」の佐々木ほのか(19)が、4月からのライブツアー後にグループを卒業する。7日、グループの公式HPで発表された。

ファンや関係者に向け、「佐々木ほのかですが、2025年4月26日より開催される『にきちゃんの春ツアー2025〜my own color, my own dream〜』の後に卒業することになりました」と伝えた。卒業までに、5人で最後の楽曲リリースやライブツアーなどがあるだけでなく、佐々木の卒業イベントも開催予定だという。

佐々木のコメントも掲載。5歳からの約13年間続けてきた“アイドル業”について、「アイドルは、芸能界に入るきっかけ、自分を知ることが出来て、好きになることが出来て、目標を作る大切さ、人を好きになる理由、今の自分になるためにたくさんのことを学ばせてくれた場所です。今までに通ってきた道に後悔は一切ありません」と振り返った。

その上で「つらいこととか苦しくて毎日泣いたり、正直辞めたいと思ったことは何度もあります。でも、みんなが佐々木ほのかを必要としてくれて、大好きでいてくれたから全て大切に出来ました」と伝えた。残りの活動期間約5カ月について「最後までアイドルの佐々木ほのかを全力で愛してほしいです。ほのも悔いがないように全力でにきを引っ張って、ぶつかって行きます」と意気込んだ。

