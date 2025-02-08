¡Ö¤³¤ÎÇË²õÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×33ºÐ¡¦¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥á¥¬¥Í»Ñà¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨á¤Ç¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¶µ»Õ¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡×¡ÖÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¡×
ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª
¡¡¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê33¡Ë=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¿·ºî¥á¥¬¥Í¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ëµåÂÎ¤òÊÂ¤Ù¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¼ê¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤ä¿°¤ò¤¹¤Ü¤á¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÇö¹È¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËË¤È¥Õ¥ï¥Ã¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤Ï¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ã¶À¤æ¤¤ê¤ó¤â¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¶µ»Õ¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡¢åºÎï¤ä¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¯Èþ¤·¤¤¥á¥¬¥Í½÷»Ò¤À¤Í¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤«¤±¤Æ¤â¡¢Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¡¡¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£