JO1(C)LAPONE ENTERTAINMENT

来週2月15日から、台北公演を皮切りにワールドツアー『JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW2025 ‘WHEREVER WE ARE’』を開催するグローバルボーイズグループ“JO1”が、即完売となったアメリカ・ニューヨークでの公演に追加公演が決定した。

世界屈指のカルチャーの発信地であるニューヨークで、グループ初の単独ライブを実施するJO1。この度、予定していた3月1日のロサンゼルス、3月4日のニューヨーク、アメリカでの2公演のチケットは申し込みが殺到。販売開始直後に即完売となったことを受け、3月3日にニューヨークでの追加公演開催が決まった。

チケットは日本時間2月8日(土) 0時00分 / N.Y.現地時間:7日(金) 10時より専用ページで販売開始。特設サイトhttps://jo1.jp/feature/worldtour2025【ツアー情報】〈タイトル〉「JO1 WORLD TOUR JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’」〈スケジュール〉2025/2/15(土) 台北JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in TAIPEI会場:Taipei Music Center2025/2/22(土) バンコクJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BANGKOK会場:TRUE ICON HALL2025/3/01(土) ロサンゼルスJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in LA会場:The Belasco2025/3/03(月) 04(火) ニューヨークJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in NY会場:Brooklyn Bowl2025/3/23(日) 北京JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in BEIJING会場:Beijing Exhibition Theater(北京展覧館劇場)2025/3/29(土) 30(日) ソウルJO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ in SEOUL会場: BLUE SQUARE MasterCard Hall