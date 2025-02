今週は「エコバッグ(春季キャンプロゴ入り)」(税込み2,200円)を3人にプレゼントします。

3月2日(日)まで開催中の「福岡ソフトバンクホークス 春季キャンプ2025 in 宮崎 Supported by スカパー!」「福岡ソフトバンクホークススプリングトレーニング2025 in 筑後 Supported by スカパー!」のロゴが表と裏にプリントされたエコバックです。

宮崎市生目の杜運動公園アイビースタジアム ホークスグッズテントとタマホーム スタジアム筑後 HAWKS STORE筑後店限定で販売中です!

応募の締切は2月14日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。

◇ ◇ ◇

球団公式の背番号オーナーになれる「マイ・ナンバーHAWKS 2025」第2期受付中!ホークスの一員として、自分だけの4桁背番号とネームが入った特別仕様ユニフォームなど豪華特典が手に入ります。

3月16日(日)開催予定の限定イベント「選手と集合写真撮影」にも参加でき、選手とハイタッチができるチャンスも!締切は2月16日(日)まで。詳細はマイナンバーホークスで検索してください。