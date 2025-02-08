¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÄÅìÍ¯¸è¤¬¥¥ã¥ó¥×½éÂÇ·âÅê¼ê¡¡°ÂÂÇÀ1ËÜ¤âÀ©µåÄê¤Þ¤é¤º¡¡Åêµå¸å¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê8Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡BÁÈ¡Ê2·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÈÄÅìÍ¯¸èÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢º£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤ÆÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂÇ¼Ô2¿Í¤Ë·×26µå¤òÅê¤¸¤Æ°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï1ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¦¤Á14µå¤¬¥Ü¡¼¥ëµå¤ÈÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÄÅì¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢½ÐÎÏ´Þ¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¼Ô´¶¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ö¡ØÇº¤á¤ë»ÒÍÓ¡¢Ã¦½Ð¤·¤¿¤«¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø²ø¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¡£Àè¤ò¸«²á¤®¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£