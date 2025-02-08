½õÀ®¶â¤ä¤ª»î¤·µï½»¤â! ¼«Á³Ë¤«¤ÇÊØÍø¤Ê»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï? ÆÃ»ºÉÊ¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë
»³Íü¸©ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇ£ºê»Ô(¤Ë¤é¤µ¤¤·)¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¿Í¤ÈÊ¸²½¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ã½£³¹Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¿¤Þ¤Á¡£
ÉðÅÄ¿®¸¼¸ø¤Ë¤è¤êºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÅÂ¤¬¤¢¤ë¡¢ÉðÅÄ»á¤¬»á¿À¤È¤·¤Æ¿òÇÒ¤·¤¿ÉðÅÄÈ¬È¨µÜ¤ä¡¢¿®¸¼¤ÎÂ©»Ò¾¡Íê¤¬¼«¤é²Ð¤òÊü¤Ã¤¿Èá±¿¤Î¾ë¡¦¿·ÉÜ¾ë(¤·¤ó¤×¤¸¤ç¤¦)¤Ê¤É¡¢ÉðÅÄ²È¤æ¤«¤ê¤Î»ËÀ×¤¬»ÔÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡È¹ÃÈåÉðÅÄ²È¡ÉÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»Ô¤Ï¡¢¾¼ÏÂ29Ç¯10·î10Æü¤Ë1Ä®10¥«Â¼¤¬¹çÊ»¤·¡¢¡ÖÇ£ºê»Ô¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÎáÏÂ6Ç¯¤Ç»ÔÀ©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¼Â¤ê¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡×¤ÎÅí¡¢¡ÖÊæºä²Ì¼Â¶¿¡×¤Î¤Ö¤É¤¦¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¿å¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÉðÀîÊÆ(¤à¤«¤ï¤Þ¤¤)¡×¡ÖÍüËÌÊÆ(¤ê¤Û¤¯¤Þ¤¤)¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÊÆ¤ÎºÏÇÝ¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£
JRÃæ±ûËÜÀþ¤Î¡ÖÇ£ºê±Ø¡×¤Þ¤Ç¤Ï¿·½É¤«¤éÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤ÇÌó90Ê¬¡£Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÇ£ºêIC¡×¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûËèÆü¤¬Àä·Ê! Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç£ºê»Ô¤Ï¡¢ËÌ¤ÏÈ¬¥ö³Ù¡¢Åì¤Ï³ý¥ö³Ù(¤«¤ä¤¬¤¿¤±)¡¢À¾¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹Ï¢Êö¡¢Æî¤ÏÎîÊöÉÙ»Î»³¤È¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¼«Ëý! »ÔÆâ¤Î»ê¤ë½ê¤«¤éÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë±Ñà»°»³¡¢³ý¥ö³Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÉ´Ì¾»³¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë»³¡¹¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·î¤Ê¤ÉËèÆüÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÀÑÀã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤È¿å¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¼Â¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬5¤Ä¡¢ÀßÃÖÍ½Äê¤¬3¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç£ºê±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¿Þ½ñ´Û¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ£ºê»ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Ë¥³¥ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¤ä¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Îµï¾ì½ê¡ÖÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¥×¥é¥¶Miacis(¥ß¥¢¥¥¹)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤â¤¢¤ëÇ£ºê»Ô¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª»î¤·¤Ç¤Þ¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª»î¤·½»Âð¡×¤ä¡Ö¤ª»î¤·¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç£ºê»ÔÌò½êÆâ¤Ë¤Ï°Ü½»ÁêÃÌÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¡£°Ü½»»Ù±ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤Ø¤Îµ¯¶È»Ù±ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇ£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¦¿È¶á¤Ë¼«Á³¤¬¤¢¤ëÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ÇÀ¶È¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦»³¤äÅÐ»³¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦µ¯¶È¤·¤¿¤¤¿Í
¡ûÇ£ºê»Ô¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç£ºê»Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦°åÎÅ¡×¡Ö½¢¶È¡×¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±çÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(2025Ç¯2·î1Æü¸½ºß)
¢¨³Æ»Ù±ç¤Ë¤ÏÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ¡¦°åÎÅ¡Û
¡ã»ùÆ¸¼êÅö¡ä
¹â¹»À¸(18ºÐÇ¯ÅÙËö)¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¡ä
¹â¹»À¸(18ºÐÇ¯ÅÙËö)¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î°åÎÅÈñ¤Î°ìÉô¤ò½õÀ®¡£ÊÝ¸±Æâ¿ÇÎÅÊ¬¤¬ÌµÎÁ¡£
¡ãÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÌµ½þ²½¡ä
Âè2»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁµÚ¤Óµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¡£
¡ã¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¡ä
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û
¡ãÇ£ºê»Ô»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¡ä
0ºÐ¡Á6ºÐ(Ì¤½¢³Ø»ù)»ù¤È¤½¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤µÚ¤ÓÊÝ¸î¼Ô¡¦Ç¥ÉØ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ä¤¹¤é¤®¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼Â»Ü¡£
¡Ú½¢¶È¡Û
¡ã°Ü½»»Ù±ç¶â¡ä
Åìµþ23¶è(ÄÌ¶Ð¤ò´Þ¤à)¤ËÄ¾¶á10Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á5Ç¯°Ê¾åºß½»¸å¡¢Ç£ºê»Ô¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Îµá¿ÍÅù¤Ë±þÊç¤·¿·¤¿¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Æ°ú¤Â³¤°Ü½»Á°¤Î¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¡¢µ¯¶È¤·¤¿ÊýÅù¤Ë»Ù±ç¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã¼ã¼ÔÄê½»½¢¿¦¾©Îå¶â¡ä
½¢¿¦¤Þ¤¿¤Ïµ¯¶È¤òÌÜÅª¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾©Îå¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ãµ¯¶È»Ù±çÊä½õ¶â¡ä
»ÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¤Þ¤¿¤Ï»ÔÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È½ê¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÈÎÇäµÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶¡¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô°éÀ®Áí¹çÂÐºö»ö¶È¡ä
50ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇ§Äê¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ñ¶â¤ò½õÀ®¡£
¡ã¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ä
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¸©³°¤«¤éÍ¶Ã×¤¹¤ë´ë¶È¤äµ¯¶È¼Ô¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡£
¡ã¾©³Ø¶âÊÖ´Ô»Ù±ç¡ä
½¢Ï«½é´ü¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò½õÀ®¡£
¡Ú½»¤Þ¤¤¡Û
¡ã½»¤Þ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à½õÀ®¶â¡ä
Ç£ºê»Ô¤ØÄê½»¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½»µï¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ãÄê½»Â¥¿Ê½»Âð²ÈÄÂ½õÀ®À©ÅÙ¡ä
»Ô³°¤Ë1Ç¯°Ê¾åµï½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢º§°ù¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤¬¡¢Äê½»Â¥¿Ê½»Âð¤ËÆþµï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆþµïÆü¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Î²ÈÄÂ¤ò½õÀ®¡£
¡ã¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯À©ÅÙ(¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯Êä½õ¶â)¡ä
¡ÖÀ®Ìó¼Ô»Ù±çÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯ÅÐÏ¿Êª·ï¤ÎÀ®Ìó»þ¡¢°Ü½»µÚ¤ÓÄê½»¤ÎºÝ¤Ë¤«¤«¤ë°ìÉô·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯Êª·ï¤Î½¤Á¶Åù¤Ë¤«¤«¤ë¹©»öÈñÍÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö²Èºâ½èÊ¬Êä½õ¶â¡×»ÄÃÖ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î²ÈºâÆ»¶ñ¤Î½èÊ¬¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö²òÂÎ¹©»öÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êª·ï¤Î²òÂÎµÚ¤Ó½üµî¤ò¹Ô¤¦¹©»ö¤Ë·¸¤ë·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÐÏ¿¼ÔËô¤ÏÀ®Ìó¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã·ëº§¿·À¸³è»Ù±ç»ö¶È¡ä
Ç£ºê»ÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë·ëº§À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿·µï¤Î¹ØÆþÈñ¤ä²ÈÄÂ¡¢°ú±Û¤·ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ËÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡û°Ü½»¼Ô¤ÎÀ¼
¤ï¤ËÄÍ¤Îºù
¡¦¤³¤Á¤é¤Ç¤âÆü¡¹¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»³¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£(2021Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦ÅÄ¼Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÅÔ²ñ¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤ÆÉÔÊØ¤â¤Ê¤¤¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¡×¤¬Ç£ºê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔÊØ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¡£Ç£ºê¤À¤Ã¤¿¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·Ê¿§¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦Ç£ºê¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¤Þ¤Á¡£°Ü½»¼Ô¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£(2020Ç¯ÀéÍÕ¸©¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦Åìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Â©»Ò¤ò¼«Í³¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤é²ÈÂ²¤Ç°Ü½»)
¡¦¤ªÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤µÙÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎÍÌµ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÔ²ñ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î½ô¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬°ìÀÚÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é²ÈÂ²¤Ç°Ü½»)
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬¶á¤¯¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¸³è¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤¬ÎÉ¤¤Æü¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¶á½ê¤ÎÊý¤«¤éºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤ò¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2024Ç¯ÉÙ»³¸©¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡û¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ÍÊý¤ËÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»³¡¹¤«¤é¼«Á³¤ÎÂ©¿á¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤Ëµ¨Àá¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£IC¤â¤¢¤êÆÃµÞ¤âÄä¤Þ¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¡£Ç£ºê±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©ÆâºÇÂçµé¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¤ä¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡ÖÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¥×¥é¥¶Miacis(¥ß¥¢¥¥¹)¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£°Ü½»»Ù±ç¤äµ¯¶È»Ù±ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÇ£ºê»Ô¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÇ£ºê»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËßÃÏÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢Ä¹¤¤Æü¾È»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í! ¤Þ¤Á¼«Ëý¤Î²ÌÊª¤¬ÆÏ¤¯Äê´üÊØ¤È¡¢¡Ö¥ï¥¤¥óÆÃ¶è¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ£ºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âÉÊ¼Á¾úÂ¤ÍÑÉòÆº¤Î»ºÃÏ¡¦ÊæºäÄ®¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÎÄê´üÊØ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÚÄê´üÊØ 3²ó¡Û¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒºØ°Ã
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¡ã5·îÃæ½Ü¡Á6·î¾å½Ü¡ä¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÌó500g ¡ã7·î¡äÅí6¡Á10¶Ì(Ìó2.2Ô) ¡ã9·î¡ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È2¡Á3Ë¼(Ìó1.2Ô)
¡¦´óÉí¶â³Û¡§5Ëü6,000±ß
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿²ÌÊª¤¬¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤½Ü¤Î»þ´ü¤ËÆÏ¤¯Äê´üÊØ¤Ç¤¹¡£´Å¤ß¤¢¤ëÆù¸ü¤Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢ÀÖ¤¯¤Æ½À¤é¤«¤Ê²ÌÆù¤Ç²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖÇòË±¡×¤äÇò¤¯¤Æ¹Å¤¤²ÌÆù¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¡ÖÇòÅí¡×¤Ê¤É¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤ÆÆÏ¤¯Åí¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËËËÄ¥¤ë¤È¾åÉÊ¤Ç´Å¤ß¤Î¤¢¤ë²Ì½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î3¼ï¡£
¡û¥ï¥¤¥ó Äê´üÊØ 12²ó ¥Þ¥ë¥¹¥»¥ì¥¯¥ÈËè·î¤ªÆÏ¤±
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§ËÜË·¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼
¡¦»³Íü¸©Ç£ºê»ÔÊæºäÄ®¾åº£°æ8-1
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§Ëè·î1ËÜ(Á´12ËÜ)
¡¦´óÉí¶â³Û¡§15Ëü±ß
¥·¥ã¥È¡¼¥Þ¥ë¥¹¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤¬µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬Ëè·î1²ó(Á´12²ó)ÆÏ¤¯ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¡¢Çò¡¢¥í¥¼¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä°Ü½»¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤¬¼ê¸ü¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Ï¤Þ¤Á¼«Ëý¤Î²ÌÊª¤ä¥ï¥¤¥ó¤¬Äê´üÊØ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉðÅÄ¿®¸¼¸ø¤Ë¤è¤êºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÅÂ¤¬¤¢¤ë¡¢ÉðÅÄ»á¤¬»á¿À¤È¤·¤Æ¿òÇÒ¤·¤¿ÉðÅÄÈ¬È¨µÜ¤ä¡¢¿®¸¼¤ÎÂ©»Ò¾¡Íê¤¬¼«¤é²Ð¤òÊü¤Ã¤¿Èá±¿¤Î¾ë¡¦¿·ÉÜ¾ë(¤·¤ó¤×¤¸¤ç¤¦)¤Ê¤É¡¢ÉðÅÄ²È¤æ¤«¤ê¤Î»ËÀ×¤¬»ÔÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÅÀºß¤¹¤ë¡È¹ÃÈåÉðÅÄ²È¡ÉÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤Î¼Â¤ê¤¬¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¤Î¤âÆÃÄ§¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡×¤ÎÅí¡¢¡ÖÊæºä²Ì¼Â¶¿¡×¤Î¤Ö¤É¤¦¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¿å¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÉðÀîÊÆ(¤à¤«¤ï¤Þ¤¤)¡×¡ÖÍüËÌÊÆ(¤ê¤Û¤¯¤Þ¤¤)¡×¤Ê¤É¡¢¤ªÊÆ¤ÎºÏÇÝ¤âÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£
JRÃæ±ûËÜÀþ¤Î¡ÖÇ£ºê±Ø¡×¤Þ¤Ç¤Ï¿·½É¤«¤éÆÃµÞ¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤ÇÌó90Ê¬¡£Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÇ£ºêIC¡×¤â¤¢¤ê¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇ£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûËèÆü¤¬Àä·Ê! Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç£ºê»Ô¤Ï¡¢ËÌ¤ÏÈ¬¥ö³Ù¡¢Åì¤Ï³ý¥ö³Ù(¤«¤ä¤¬¤¿¤±)¡¢À¾¤ÏÆî¥¢¥ë¥×¥¹Ï¢Êö¡¢Æî¤ÏÎîÊöÉÙ»Î»³¤È¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¼«Ëý! »ÔÆâ¤Î»ê¤ë½ê¤«¤éÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë±Ñà»°»³¡¢³ý¥ö³Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¡ÖÉ´Ì¾»³¡×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë»³¡¹¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê·î¤Ê¤ÉËèÆüÀä·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¾È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢ÀÑÀã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤¤È¿å¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¼Â¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï²ÔÆ¯Ãæ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬5¤Ä¡¢ÀßÃÖÍ½Äê¤¬3¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¥ï¥¤¥ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç£ºê±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¡¢±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¿Þ½ñ´Û¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ£ºê»ÔÌ±¸òÎ®¥»¥ó¥¿¡¼ ¥Ë¥³¥ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¤ä¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Îµï¾ì½ê¡ÖÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¥×¥é¥¶Miacis(¥ß¥¢¥¥¹)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤â¤¢¤ëÇ£ºê»Ô¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤ª»î¤·¤Ç¤Þ¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª»î¤·½»Âð¡×¤ä¡Ö¤ª»î¤·¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç£ºê»ÔÌò½êÆâ¤Ë¤Ï°Ü½»ÁêÃÌÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¡£°Ü½»»Ù±ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢°Ü½»¼Ô¤Ø¤Îµ¯¶È»Ù±ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇ£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¦¿È¶á¤Ë¼«Á³¤¬¤¢¤ëÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ÇÀ¶È¤ä²ÈÄíºÚ±à¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦»³¤äÅÐ»³¤¬¹¥¤¤Ê¿Í
¡¦¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í
¡¦µ¯¶È¤·¤¿¤¤¿Í
¡ûÇ£ºê»Ô¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç£ºê»Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¡¦°åÎÅ¡×¡Ö½¢¶È¡×¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ù±çÀ©ÅÙ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£(2025Ç¯2·î1Æü¸½ºß)
¢¨³Æ»Ù±ç¤Ë¤ÏÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ¡¦°åÎÅ¡Û
¡ã»ùÆ¸¼êÅö¡ä
¹â¹»À¸(18ºÐÇ¯ÅÙËö)¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã»Ò¤É¤â°åÎÅÈñ½õÀ®À©ÅÙ¡ä
¹â¹»À¸(18ºÐÇ¯ÅÙËö)¤Þ¤Ç¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î°åÎÅÈñ¤Î°ìÉô¤ò½õÀ®¡£ÊÝ¸±Æâ¿ÇÎÅÊ¬¤¬ÌµÎÁ¡£
¡ãÍÄ»ù¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÌµ½þ²½¡ä
Âè2»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁµÚ¤Óµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¡£
¡ã¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¡ä
¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡Û
¡ãÇ£ºê»Ô»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¡ä
0ºÐ¡Á6ºÐ(Ì¤½¢³Ø»ù)»ù¤È¤½¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤µÚ¤ÓÊÝ¸î¼Ô¡¦Ç¥ÉØ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ä¤¹¤é¤®¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Î»Ò°é¤Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼Â»Ü¡£
¡Ú½¢¶È¡Û
¡ã°Ü½»»Ù±ç¶â¡ä
Åìµþ23¶è(ÄÌ¶Ð¤ò´Þ¤à)¤ËÄ¾¶á10Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á5Ç¯°Ê¾åºß½»¸å¡¢Ç£ºê»Ô¤Ë°Ü½»¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Îµá¿ÍÅù¤Ë±þÊç¤·¿·¤¿¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Êý¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Æ°ú¤Â³¤°Ü½»Á°¤Î¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¡¢µ¯¶È¤·¤¿ÊýÅù¤Ë»Ù±ç¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã¼ã¼ÔÄê½»½¢¿¦¾©Îå¶â¡ä
½¢¿¦¤Þ¤¿¤Ïµ¯¶È¤òÌÜÅª¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾©Îå¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ãµ¯¶È»Ù±çÊä½õ¶â¡ä
»ÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¤Þ¤¿¤Ï»ÔÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È½ê¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÈÎÇäµÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¶¡¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¤Ë¡¢Êä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô°éÀ®Áí¹çÂÐºö»ö¶È¡ä
50ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇ§Äê¿·µ¬½¢ÇÀ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ñ¶â¤ò½õÀ®¡£
¡ã¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡ä
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤¬ÉáµÚ¤¹¤ëÃæ¡¢¸©³°¤«¤éÍ¶Ã×¤¹¤ë´ë¶È¤äµ¯¶È¼Ô¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ä³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡£
¡ã¾©³Ø¶âÊÖ´Ô»Ù±ç¡ä
½¢Ï«½é´ü¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Î¤¿¤á¡¢¾©³Ø¶â¤ÎÊÖ´Ô¤ò½õÀ®¡£
¡Ú½»¤Þ¤¤¡Û
¡ã½»¤Þ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à½õÀ®¶â¡ä
Ç£ºê»Ô¤ØÄê½»¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½»µï¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ãÄê½»Â¥¿Ê½»Âð²ÈÄÂ½õÀ®À©ÅÙ¡ä
»Ô³°¤Ë1Ç¯°Ê¾åµï½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢º§°ù¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤¬¡¢Äê½»Â¥¿Ê½»Âð¤ËÆþµï¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆþµïÆü¤è¤ê2Ç¯´Ö¤Î²ÈÄÂ¤ò½õÀ®¡£
¡ã¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯À©ÅÙ(¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯Êä½õ¶â)¡ä
¡ÖÀ®Ìó¼Ô»Ù±çÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯ÅÐÏ¿Êª·ï¤ÎÀ®Ìó»þ¡¢°Ü½»µÚ¤ÓÄê½»¤ÎºÝ¤Ë¤«¤«¤ë°ìÉô·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯Êª·ï¤Î½¤Á¶Åù¤Ë¤«¤«¤ë¹©»öÈñÍÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö²Èºâ½èÊ¬Êä½õ¶â¡×»ÄÃÖ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î²ÈºâÆ»¶ñ¤Î½èÊ¬¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡Ö²òÂÎ¹©»öÊä½õ¶â¡×¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿Êª·ï¤Î²òÂÎµÚ¤Ó½üµî¤ò¹Ô¤¦¹©»ö¤Ë·¸¤ë·ÐÈñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÐÏ¿¼ÔËô¤ÏÀ®Ìó¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡ã·ëº§¿·À¸³è»Ù±ç»ö¶È¡ä
Ç£ºê»ÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤Ë·ëº§À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿·µï¤Î¹ØÆþÈñ¤ä²ÈÄÂ¡¢°ú±Û¤·ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ËÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¡£
¡û°Ü½»¼Ô¤ÎÀ¼
¤ï¤ËÄÍ¤Îºù
¡¦¤³¤Á¤é¤Ç¤âÆü¡¹¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»³¤Î¤¢¤ëÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£(2021Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦ÅÄ¼Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÅÔ²ñ¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤ÆÉÔÊØ¤â¤Ê¤¤¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¡×¤¬Ç£ºê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÄ¼Ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔÊØ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¡£Ç£ºê¤À¤Ã¤¿¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â·Ê¿§¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¼«Á³¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦Ç£ºê¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¤Þ¤Á¡£°Ü½»¼Ô¤Ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²¿¤è¤êËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£(2020Ç¯ÀéÍÕ¸©¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡¦Åìµþ¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Â©»Ò¤ò¼«Í³¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¿´Ë¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯ÅìµþÅÔ¤«¤é²ÈÂ²¤Ç°Ü½»)
¡¦¤ªÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤µÙÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤äÃó¼Ö¾ì¤ÎÍÌµ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Öº£Æü¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÔ²ñ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ç³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î½ô¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬°ìÀÚÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£(2019Ç¯¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é²ÈÂ²¤Ç°Ü½»)
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬¶á¤¯¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¸³è¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤¬ÎÉ¤¤Æü¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤´¶á½ê¤ÎÊý¤«¤éºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤ò¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2024Ç¯ÉÙ»³¸©¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç°Ü½»)
¡û¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
»ÍÊý¤ËÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»³¡¹¤«¤é¼«Á³¤ÎÂ©¿á¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤Ëµ¨Àá¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£IC¤â¤¢¤êÆÃµÞ¤âÄä¤Þ¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¡£Ç£ºê±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©ÆâºÇÂçµé¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¤Ë¤é¡ú¤Á¤Ó¡×¤ä¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ÎÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡ÖÀÄ¾¯Ç¯°éÀ®¥×¥é¥¶Miacis(¥ß¥¢¥¥¹)¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£°Ü½»»Ù±ç¤äµ¯¶È»Ù±ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÇ£ºê»Ô¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÇ£ºê»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËßÃÏÆÃÍ¤Î´¨ÃÈº¹¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿å¤ÈÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢Ä¹¤¤Æü¾È»þ´Ö¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈë·í! ¤Þ¤Á¼«Ëý¤Î²ÌÊª¤¬ÆÏ¤¯Äê´üÊØ¤È¡¢¡Ö¥ï¥¤¥óÆÃ¶è¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ£ºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¹âÉÊ¼Á¾úÂ¤ÍÑÉòÆº¤Î»ºÃÏ¡¦ÊæºäÄ®¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÎÄê´üÊØ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡ÚÄê´üÊØ 3²ó¡Û¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒºØ°Ã
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¡ã5·îÃæ½Ü¡Á6·î¾å½Ü¡ä¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÌó500g ¡ã7·î¡äÅí6¡Á10¶Ì(Ìó2.2Ô) ¡ã9·î¡ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È2¡Á3Ë¼(Ìó1.2Ô)
¡¦´óÉí¶â³Û¡§5Ëü6,000±ß
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä²¦¹ñ¤Ç°é¤Ã¤¿²ÌÊª¤¬¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤½Ü¤Î»þ´ü¤ËÆÏ¤¯Äê´üÊØ¤Ç¤¹¡£´Å¤ß¤¢¤ëÆù¸ü¤Ê¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢ÀÖ¤¯¤Æ½À¤é¤«¤Ê²ÌÆù¤Ç²Ì½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ÖÇòË±¡×¤äÇò¤¯¤Æ¹Å¤¤²ÌÆù¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ë¡ÖÇòÅí¡×¤Ê¤É¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤ÆÆÏ¤¯Åí¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ËËËÄ¥¤ë¤È¾åÉÊ¤Ç´Å¤ß¤Î¤¢¤ë²Ì½Á¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î3¼ï¡£
¡û¥ï¥¤¥ó Äê´üÊØ 12²ó ¥Þ¥ë¥¹¥»¥ì¥¯¥ÈËè·î¤ªÆÏ¤±
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§ËÜË·¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼
¡¦»³Íü¸©Ç£ºê»ÔÊæºäÄ®¾åº£°æ8-1
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§Ëè·î1ËÜ(Á´12ËÜ)
¡¦´óÉí¶â³Û¡§15Ëü±ß
¥·¥ã¥È¡¼¥Þ¥ë¥¹¤Î¥½¥à¥ê¥¨¤¬µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬Ëè·î1²ó(Á´12²ó)ÆÏ¤¯ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¡¢Çò¡¢¥í¥¼¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥Þ¥ë¥¹Êæºä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÅÔ¿´¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥¤Ç»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä°Ü½»¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤¬¼ê¸ü¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÊÖÎéÉÊ¤Ç¤Ï¤Þ¤Á¼«Ëý¤Î²ÌÊª¤ä¥ï¥¤¥ó¤¬Äê´üÊØ¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£