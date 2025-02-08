¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¡¢6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é9»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×»ö¸Î¤¬´ôÉì¸©Æâ¤Ç62·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤¦¤Á¿Í¿È»ö¸Î¤Ï3·ï¤Ç6¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£