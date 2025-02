BMSGの現役高校生ラッパーedhiii boiが、高校生活のフィナーレを飾るニューアルバム『大人になんてなりたくない』を4月9日にリリースすることを発表した。本アルバムは、高校卒業を間近に控える今だからこそ紡げる言葉、表現できる音楽を詰め込んだ一枚。ジャケット写真は証明写真をコンセプトに、初回生産限定盤には学生のedhiii boi、通常盤にはアーティストのedhiii boiが写し出され、学生と大人の間で揺れ動くedhiii boiの刹那的な心情が表現されている。初回生産限定盤には2024年1月に渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催された完全ソールドアウトの「edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演」の貴重な映像が収録されている。

また、アルバムリリースに先駆けて同タイトルの配信シングル「大人になんてなりたくない(Prod.Chaki Zulu)」が2月21日に配信リリース決定。プロデューサーにChaki Zuluを迎えたロックナンバーで、アルバムを象徴する楽曲となっている。なお、edhiii boiは3月15日に自身最大規模のワンマンとなる「edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない"」のZepp Shinjukuでの開催が決定している。本アルバムの収録曲も初披露されるとのこと。<リリース情報>edhiii boi『大人になんてなりたくない』発売日:2025年4月9日(水)https://lnk.to/edhiiiboi_20250409_CDhttps://ffm.to/edhiiiboi_idontwanttogrowup初回生産限定盤品番:XNBR-00001/BPOS:457362138077/7価格:\4,200(税込) \3,818(税抜)通常盤品番:XNBR-00002POS:457362138078/4価格:\2,200(税込) \2,000(税抜)収録内容・Blu-ray(XNBR-00001/Bのみ)2024年1月26日「edhiii boi 1st ONEMAN LIVE ”満身創意”追加公演」@渋谷duo MUSICEXCHANGE映像収録<全20曲収録予定>1. edhiii boi is here2. Only God Knows3. Higher Up4. NO5. Kawaii6. おともだち7. 不思議な国のアリス8. おとぎ話9. Forever Friend10. Flower11. StAR12. カメレオン13. Uiteru14. GALAXY15. Non Fiction16. My Way※新曲17. edhiii boi MEGA MIX18. 宇宙19. 青い春20. TOKYO・CD(2形態共通)内容未定。全10曲収録予定<ライブ情報>edhiii boi Oneman Live "大人になんてなりたくない"2025年3月15日(土)Zepp ShinjukuOPEN 17:15 / START 18:00チケット料金:オールスタンディング 前売り\6,000(税込) ドリンク代別途必要<プレイガイド一般先行受付>受付期間:2月7日(金)18:00〜2月16日(日)23:59ローチケ / e+ / ticketbook▼一般販売(先着)2月22日(土)10:00チケットぴあ / ローチケ / e+ / ticketbook