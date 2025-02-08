Aile The Shota、ワンマンライブチケット一般先着販売開始
Aile The Shotaが、3月16日（日）に東京ガーデンシアターで開催するワンマンライブ「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」のチケット一般先着販売がスタートした。
【写真】Aile The Shota
SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースし、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。3月16日（日）に開催される自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」には、スペシャルゲストとして、SKY-HI、SOTA (BE:FIRST)、MANATO (BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が決定している。
自身の音楽、存在、カルチャーをJ-POPシーンの中心にもっていくという強い意志を持つ、Aile The Shota。2022年1月1st Single｢AURORA TOKIO｣でBMSGよりデビューし、アーバンな空気を感じる唯一無二の音楽性が評価され着実にキャリアを積み上げ、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースした彼の悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した歴史に残る”REAL POP”なライブとなりそうだ。
また、一般先着販売に合わせて昨年8月2日に東京・Zepp Hanedaで開催された「Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka”」で披露された｢Yumeiro｣のライブ映像がYouTubeで公開された。｢Yumeiro｣をはじめ、その他のライブ映像もYouTubeでアーカイブされている。
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
2025年3月16日（日）東京・ガーデンシアター
開場 16:00 / 開演 17:00
出演者：Aile The Shota
-Band-
Bass：森光奏太 (dawgss) / Keyboard：Hiromu / Drum：So Kanno (BREIMEN) / DJ：HIRORON
-Guest Band Member-
Guitar：Shin Sakiura / Sax：KenT(Soulflex) / Trampet：Reiya Terakubo
-Special Guest-
SKY-HI / SOTA (BE:FIRST) / MANATO (BE:FIRST) / Maddy Soma / Kenya Fujita
-Dance Crew-
ODORI
＜チケット料金＞
・VIP指定席:\33,000（税込）※sold out
・SS指定席:\11,000（税込）※sold out
・S指定席:\8,800（税込）
※座席指定
※小学生以上有料、未就学児入場不可
●一般先着販売 （2/8(土) 10:00〜）
▽販売はこちら https://eplus.jp/ailetheshota-0316/
HP：https://ailetheshota.tokyo/
【写真】Aile The Shota
SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースし、シティ・ポップ、ダンスミュージックをベースに頭角を現すAile The Shota。3月16日（日）に開催される自身最大規模となる東京ガーデンシアターでの単独公演「Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”」には、スペシャルゲストとして、SKY-HI、SOTA (BE:FIRST)、MANATO (BE:FIRST)、Maddy Soma、Kenya Fujitaの出演が決定している。
また、一般先着販売に合わせて昨年8月2日に東京・Zepp Hanedaで開催された「Aile The Shota Oneman Tour 2024 ”odorimasenka”」で披露された｢Yumeiro｣のライブ映像がYouTubeで公開された。｢Yumeiro｣をはじめ、その他のライブ映像もYouTubeでアーカイブされている。
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
2025年3月16日（日）東京・ガーデンシアター
開場 16:00 / 開演 17:00
出演者：Aile The Shota
-Band-
Bass：森光奏太 (dawgss) / Keyboard：Hiromu / Drum：So Kanno (BREIMEN) / DJ：HIRORON
-Guest Band Member-
Guitar：Shin Sakiura / Sax：KenT(Soulflex) / Trampet：Reiya Terakubo
-Special Guest-
SKY-HI / SOTA (BE:FIRST) / MANATO (BE:FIRST) / Maddy Soma / Kenya Fujita
-Dance Crew-
ODORI
＜チケット料金＞
・VIP指定席:\33,000（税込）※sold out
・SS指定席:\11,000（税込）※sold out
・S指定席:\8,800（税込）
※座席指定
※小学生以上有料、未就学児入場不可
●一般先着販売 （2/8(土) 10:00〜）
▽販売はこちら https://eplus.jp/ailetheshota-0316/
HP：https://ailetheshota.tokyo/