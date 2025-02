MSYは2月8日〜24日、「ASOBI GRAPHT」と「ストリートファイター 6」のコラボレーションによる「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KOTOBUKIYA」を、コトブキヤ秋葉原館 5F イベントスペースにて開催する。「STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE in KOTOBUKIYA」同ストアでは、アパレルなどのコラボグッズを展開するほか、「サポータータオル」や「彫金アートシリーズ」などのアイテムにおいてキャラクターラインアップを追加し、先行販売する。

「サポータータオル」(各2,970円)には、エドモンド本田、リリー、キンバリー、ダルシムが登場。各キャラクタービジュアルに、グラフィティサインをデザインした4種とロゴデザイン2種を用意している。「サポータータオル」(各2,970円)「彫金アートシリーズ」は、彫金と七宝焼の特徴を融合させたグッズによるシリーズ。ミラー(各2,420円)、マグネット(各1,650円)、ステッカー(各1,430円)を、それぞれルーク、エド、ブランカ、豪鬼の4種類で展開している。「彫金アートシリーズ」また、会場ではキャラクター18人のOutfit3の等身大パネルを設置しているほか、限定ノベルティをプレゼントする購入キャンペーンも実施する。(C)CAPCOM(C) 2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.