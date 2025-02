アーセナルでプレイするブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリはハムストリングの負傷で少なくとも1カ月の離脱を強いられるようだ。『The Athletic』が報じている。



カラバオカップ準決勝2ndレグ・ニューカッスル戦(0-2)で前半37分に交代を余儀なくされたマルティネッリ。負傷状況が注目されていたが、最低でも1カ月は離脱する見込みで、2月に予定されているレスター、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストとの対戦は欠場する可能性が高いとのこと。さらに3月のマンチェスター・ユナイテッド、チェルシーとのリーグ戦、CLラウンド16の出場も疑わしいものになっているようだ。





A special moment with our supporters in Dubai pic.twitter.com/YV0dy1YrvV