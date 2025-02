チェルシーの期待の星は負傷離脱を強いられることになったようだ。



『Football London』のボビー・ヴィンセント氏によると、チェルシーに所属する19歳FWマルク・ギウは怪我により長期離脱を強いられることになったという。



バルセロナの下部組織出身であるギウは今季からチェルシーに完全移籍。チェルシーではここまで主にカップ戦での出場が多いが、UEFAカンファレンスリーグでは6試合で6ゴールと結果を残すことに。直近ではプレミアリーグでベンチ入りする試合も徐々に増加しており、今後の活躍が期待されていた。





