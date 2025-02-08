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[Verse]
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Say
[Verse 2]
We got a blood city gang
Murder city gang
Chicken ¤Î¤·¤ã¤Ö¤Ö
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We got a blood city gang
Murder city gang
ÈÓ¹Ô¤³¡¼¤¼
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[Chorus]
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·ì¤Þ¤ß¤ì blood city
·ì¤Þ¤ß¤ì blood city
·ì¤Þ¤ß¤ì blood city
[Bridge]
Mansion records
She's got you slippin'
Smoking ganjas
Brutal jobba
[Verse 3]
We got a blood city gang
Murder city gang
Chicken ¤Î¤·¤ã¤Ö¤Ö
¥à¥·¥ã¥Ö¥Ö¤·¤Æ¤ë
We got a blood city gang
Murder city gang
ÈÓ¹Ô¤³¡¼¤¼
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