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¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×A [CD¡ÜLIVE Blu-ray]¡Û
GZCD-5017¡¡6,930±ß(ÀÇ¹þ)¡¿6,300±ß(ÀÇÈ´)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×B [CD¡ÜLIVE CD]¡Û
GZCD-5018¡¡4,950±ß(ÀÇ¹þ)¡¿4,500±ß(ÀÇÈ´)
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GZCD-5019¡¡2,530±ß(ÀÇ¹þ)¡¿2,300±ß(ÀÇÈ´)
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01. ÂçÃÀ
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02. Å·»È¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ [WANDSÂè5´üver.]
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03. Shooting star
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04. WE ALL NEED LOVE
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05. FLOWER [WANDSÂè5´üver.]
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06. ¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó
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¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×A ÆÃÅµLIVE Blu-ray
¢£LIVE at¡ãJapan Anison&Rock Festival 2024¡ä
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01. »¬¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤Çº£¤ò·â¤ÁÈ´¤³¤¦ [WANDSÂè5´üver.]
02. We Will Never Give Up
03. ÌÀÆü¤â¤··¯¤¬²õ¤ì¤Æ¤â[WANDSÂè5´üver.]
04. »þ¤ÎÈâ [WANDSÂè5´üver.]
05. Secret Night ¡Á It's My Treat ¡Á[WANDSÂè5´üver.]
06. °¦¤ò¸ì¤ë¤è¤ê¸ý¤Å¤±¤ò¤«¤ï¤½¤¦[WANDSÂè5´üver.]
07. RAISE INSIGHT
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09. ¿¿¤ÃÀÖ¤ÊLip
10. ÂçÃÀ
11. À¤³¦¤¬½ª¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä[WANDSÂè5´üver.]
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ×B ÆÃÅµLIVE CD
¢£LIVE at¡ãWANDER-LAND NEO¡ÖFANDS¡×MEETING 2023¡ä
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01. Îø¤»¤è²µ½÷
02. Just a Lonely Boy
03. À±¤Î¤Ê¤¤¶õ¤Î²¼¤Ç[WANDSÂè5´üver.]
04. ¥¢¥¤¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼ U
05. Don't Try So Hard [WANDSÂè5´üver.]
06. ÌÀÆü¤â¤··¯¤¬²õ¤ì¤Æ¤â[WANDSÂè5´üver.]
07. ¶õ¤Ø¸þ¤«¤¦ÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë
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09. À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È[WANDSÂè5´üver.]
10. WONDER STORY
¢£¡ãWANDS Live Tour 2025 ¡ÁTIME STEW¡Á¡ä
open18:00 / start19:00
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4·î22Æü(²Ð)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë(»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë)
open18:00 / start19:00
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4·î25Æü(¶â)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡ËFOB¿·³ã 025-229-5000
4·î30Æü(¿å)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë(¹áÀî¸©¸©Ì±¥Û¡¼¥ë) Âç¥Û¡¼¥ë
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡ËDUKE¹â¾¾ 087-822-2520
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open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
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¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
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open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼ 06-6357-4400
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open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 082-249-8334
5·î30Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
open18:00 / start19:00
¡ÊÌä¡ËH.I.P. 03-3475-9999
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Á´ÀÊ»ØÄê 8,500±ß(ÀÇ¹þ)
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