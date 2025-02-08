¥Ð¥ó¥¯ー¥ÐーÎ¹¹Ô¤Î¤¿¤á¡ÖÊÒÆ»8Ëü±ß¡×¤Î³Ê°Â¹Ò¶õ·ô¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£³¤³°´·¤ì¤·¤Æ¤ëÍ§¿Í¤Ë¡ÖÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÊÒÆ»16Ëü±ß¤Ï¸·¤·¤¤¡ª ÉÔ´·¤ì¤Ê¤éÂç¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ê¤Î¡© ¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¤Î°ã¤¤
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¤Ï¡¢ÃÍÃÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ã¤¤¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÇÎ¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½çÈÖ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢FSC¡Ê¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆANA¤äJAL¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
µ¡Æâ¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£µ¡Æâ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë²ÙÊª¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡Æâ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¾ì¹ç¤ÏÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¹Ò¶õ·ô¤Î¶â³Û¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ANA¤Î±©ÅÄÈ¯¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¹Ô¤¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ç¤âÊÒÆ»16Ëü±ß¶á¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
³Ê°Â¹Ò¶õ
³Ê°Â¹Ò¶õ¤ÏLCC¡Ê¥íー¥³¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¨¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¤ä¥¹¥¯ー¥È¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÈñÍÑ¤Î°Â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢»þ´ü¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬±©ÅÄÈ¯¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¹Ô¤¹Ò¶õ·ô¤¬8Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È°Û¤Ê¤ê¾è¤ê·Ñ¤®¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ê¤éÆüËÜ¤«¤é9～10»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ê°Â¹Ò¶õ¤Î¾ì¹ç¤Ï°ÜÆ°¤Ë1Æü¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤â¡¢°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤º´Ñ¸÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤âÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Û¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ò¶õ·ô¤ò°Â¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤í¡¢³Ê°Â¹Ò¶õ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¹Ò¶õ·ô¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò°Â¤¯¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÏ¹Ò»þ´ü
ÅÏ¹Ò»þ´ü¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´×»¶´ü¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Íµ¤¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Ò¶õ·ô¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Î¾ì¹ç¡¢7～9·î¤¬ºÇ¤â¹Ò¶õ·ô¤Î¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÊÒÆ»¤Ç¤â30Ëü±ß°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢10～11·î¤È1·î¾å½Ü～2·î¤Ï¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ô¤ò°Â¤¯¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ»þ´ü
¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»þ´ü¤â¡¢ÅÏ¹ÒÈñ¤ÎÀáÌó¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áá³ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ANA¤Î¾ì¹ç¡¢Áá´ü¹ØÆþ³ä°ú¤Î75ÆüÁ°¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£75ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÅÏ¹ÒÆü¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢28ÆüÁ°¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£28ÆüÁ°¤ò¥Üー¥Àー¤Ë¡¢³ä°ú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶â³Û¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÏÅÏ¹Ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ
°Ê¾å¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È³Ê°Â¹Ò¶õ¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¹Ò¶õ·ô¤ò°Â²Á¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤â¥µ¥Ýー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢ÅÏ¹Ò»þ´ü¤ä¹Ò¶õ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»þ´ü¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Áê¾ì¤è¤ê¤â°Â¤¯¹Ò¶õ·ô¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³Ê°Â¹Ò¶õ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³¤³°Î¹¹Ô¤Ë´·¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤ÎÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ANA ANA¤Î¹ñºÝÀþ ¹Ò¶õ·ô¡¦Èô¹Ôµ¡Í½Ìó
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー