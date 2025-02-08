ÊÒ»×¤¤Ãæ¤Î½÷À¤¬¹¥°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ËÁ÷¤ë¡Ö¥µ¥¤¥ó¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Â¿¤¯¤Î½÷À¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡Ö¹¥¤¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½÷À¤Ï¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤È½÷À¤¬ÊÒ»×¤¤¤ÎÃËÀ¤ËÁ÷¤ë¥µ¥¤¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÃËÀ¤¬¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¡Ö»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾è¤ë
¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¡ÖÍè½µ°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¤¤¯¡©¡×¤Ê¤ÉµÙÆü¤Î³èÆ°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û»Ä¶È¤Ê¤ÉÃÙ¤¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¹¤ë
¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÈè¤ì¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¡¢Îø¤¹¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤â½÷À¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤ªÎé¤Ëº£ÅÙ¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û°û¤ß²ñ¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤ÇÈà¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö·ä¤¢¤é¤Ðµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½÷À¤ÎÎø¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÉþÁõ¤äÀ¼¤Ê¤É¤òÉÑÈË¤ËË«¤á¤ë
¡Ö»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÃËÀ¤ò¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËË«¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¢þ¢þ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤ÈËÜ¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹
¡Ö¹¥¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡ª¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃËÀ¤Ë¡Ö¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÃË¤é¤·¤¯¹ðÇò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤¿¤¤¤·¤¿ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃÂê¤òºî¤ë¡ª¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Èà¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¡¢½÷À¤¬¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÏÃ¤¹»ö¤ËÉ¬»à¤Ê½÷À¤ÎÅØÎÏ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤Ê¤¤¿Â»ÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë
¡Ö´ò¤·¤µ¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë´î¤Ö¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¤Æ¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÌ®¥¢¥ê¡ª¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢½÷À¤«¤é¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ëºîÀï¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡ÛÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤¸¡¼¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸«¤ë
¡ÖÌÜ¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬ÌÜ¤«¤é¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£¹¥°Õ¤¢¤ëÁê¼ê¤«¤é¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤¿Æ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¤Ë¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÌ®¤¢¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤È½÷À¤¬ÊÒ»×¤¤¤ÎÃËÀ¤ËÁ÷¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§ÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡Ë
¡Ú£±¡ÛÃËÀ¤¬¥Ï¥Þ¥Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ë¡Ö»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾è¤ë
¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¡ÖÍè½µ°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¤¤¯¡©¡×¤Ê¤ÉµÙÆü¤Î³èÆ°¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¶»¥¥å¥ó¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤ÎÈè¤ì¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¡¢Îø¤¹¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤â½÷À¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤ªÎé¤Ëº£ÅÙ¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤ÆÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£³¡Û°û¤ß²ñ¤ä²ñµÄ¤Ê¤É¤ÇÈà¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö·ä¤¢¤é¤Ðµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½÷À¤ÎÎø¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÉþÁõ¤äÀ¼¤Ê¤É¤òÉÑÈË¤ËË«¤á¤ë
¡Ö»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÃËÀ¤ò¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËË«¤á¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¢þ¢þ¤¯¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¤Í¡¼¡×¤ÈËÜ¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹
¡Ö¹¥¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡ª¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃËÀ¤Ë¡Ö¹¥°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ê¤é¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÃË¤é¤·¤¯¹ðÇò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤¿¤¤¤·¤¿ÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃÂê¤òºî¤ë¡ª¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Èà¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¡¢½÷À¤¬¤¤Ã¤«¤±ºî¤ê¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÏÃ¤¹»ö¤ËÉ¬»à¤Ê½÷À¤ÎÅØÎÏ¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤Ê¤¤¿Â»ÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë
¡Ö´ò¤·¤µ¤¬±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤È²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò½ã¿è¤Ë´î¤Ö¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¤Æ¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¡ÖÌ®¥¢¥ê¡ª¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢½÷À¤«¤é¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ëºîÀï¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¤°¤Ã¤È½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡ÛÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤¸¡¼¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸«¤ë
¡ÖÌÜ¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬ÌÜ¤«¤é¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¼êË¡¤Ç¤¹¡£¹¥°Õ¤¢¤ëÁê¼ê¤«¤é¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤¿Æ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¤Ë¸«¤Ä¤áÊÖ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡ÖÌ®¤¢¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤È½÷À¤¬ÊÒ»×¤¤¤ÎÃËÀ¤ËÁ÷¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§ÍÍ¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡Ë