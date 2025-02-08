¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¹ç°Õ¤ÈÊÆÊóÆ»¡¡ºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤ÈÆ±Î½¡¡º£µ¨¤ÏÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥³¥Ê¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¤Èº¸Íã¤ÇÊ»ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ø¥¤¥ï¡¼¥É¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç63»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.208¡¢6ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£8·î20Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç·è¾¡3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬ºÇ¸å¤Î°ìÀï¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¾¡¤Ä¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòµ¨Í··â¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¹üÀÞ¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢±¦Íã¤Ë²ó¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£·è¾¡ÃÆ¤Î2Æü¸å¤Î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Ë¥É·³¤òDFA¡Ê½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£