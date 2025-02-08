【大雪の影響】県内の交通機関 列車は終日運転見合わせや運休相次ぐ 国道や高速は一部を除き通行止めすべて解除（8日午後2時時点）《新潟》
7日に新潟地域で「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されるなど県内は積雪の増加で、交通機関に影響が出ています。
8日午後2時時点の各交通機関の状況です。
◆高速道路
・磐越道 （上下線）磐梯熱海IC⇔会津若松ICの間で吹雪のため通行止め
・関越道（上下線）渋川伊香保IC⇔六日町ICの間で通行止め
◆国道
・通行止めはすべて解除
◆JR鉄道（午後1時50分発表）
・特急いなほ 運休
・快速海里 運休
・特急しらゆき 運休
新津～村上駅間の上下線で始発から終日運転を見合わせ
村上～酒田駅間は一部で遅れと運休
・信越本線
長岡～新潟駅間の上下線で始発から終日運転を見合わせ
直江津～長岡駅間の上下線で運転見合わせ
・上越線
水上～長岡駅間
上下線で終日全ての運転を見合わせ。
（※北越急行ほくほく線の列車も含む）
・白新線
新潟～新発田駅間の上下線で始発から終日運転を見合わせ
村上～酒田駅間は、一部列車で遅れと運休
快速「海里号」は上下列車が全区間で運休
・磐越西線
会津若松～新津駅間は、終日列車の運転見合わせ
・飯山線
戸狩野沢温泉～越後川口駅間は、終日運転を取りやめ
・越後線
新潟～柏崎駅間の上下線 始発から終日運転を見合わせ
・只見線
会津若松～小出駅間は、終日運転を取りやめ
・弥彦線
東三条～弥彦駅間の上下線で終日運転を見合わせ
◆えちごトキメキ鉄道（午前10時20分発表）
・一部区間で折り返し運転
・妙高はねうまラインは、直江津～上越妙高または新井間で終日折り返し運転
・日本海ひすいラインは、始発から直江津～糸魚川間で折り返し運転
◆佐渡汽船
【ジェットフォイル欠航便】
新潟発9:40便・11:30便・13:35便・15:30便
両津発9:40便・11:15便・13:45便・15:30便
【カーフェリー】
全便就航予定（ただし一部便は整備期間のためのぞく）
◆新潟空港
8日午前11時40分の沖縄便以外はすべて欠航。
札幌(丘珠)便、札幌（新千歳）便は、午後1時45分時点で運航予定の情報。