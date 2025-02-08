µð¿Í¡¦ÇëÈø¶©Ìé¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¥À¥ó¥¹¡¡Ìó700¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö·ò¹¬ÂÎÁà¡×¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û
¡þµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×(8Æü¡¢µÜºê)
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï8Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¡¢µð¿Í¤ÈµÜºê»Ô¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËµÜºê»Ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤¤·ò¹¬ÂÎÁà¡×¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÇëÈø¶©ÌéÁª¼ê¤Ï¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÌó700¿Í¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬Á°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤ÏÌçÏÆÀ¿Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¡Öº£Æü¤âº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ´¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥àÎÏ¤È¤·¤Æ¤â¹â¤á¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤µ¤¡¹Ô¤³¤¦¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼½Ð¤·¤ò¤·¤Æµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ìî¼ê¿Ø¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¥Î¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤ä¥Ð¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£