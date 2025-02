3月30日に香川県で行われる『RIZIN.50』(あなぶきアリーナ香川)の追加対戦カードとして、「萩原京平vs.トビー・ミセッチ」と「万智vs.パク・ソヨン」の2試合が決定した。きょう8日に都内で行われたファンイベント『RIZIN大新年会』でサプライズ発表されたイベント終盤に榊原信行CEOがマイクを持ってファンの前に立ち「せっかくなので、ここで香川大会の追加カードを発表します」と切り出すと、ファンから大きなどよめきが起きる。マッチメイカーのチャーリー柏木が呼び込まれると、日本人と対戦する2人のファイターについて紹介し、対戦相手の日本人が会場にサプライズで登場した。

会場に呼び込まれた万智は、今年はRIZINのニューフェイスになる予定なので、よろしくお願いします!」と元気よくあいさつ。続いて観客の大声援に迎えられて登場した萩原は「今回は喧嘩しに行こうと思ってる。次にみんなが見たいカードを実現できるように殴り勝つ」とKO宣言した。萩原が対戦するミセッチはRIZIN初参戦で、これまでの戦績は12勝11敗。フィニッシュ率は67%ですべて打撃によるKOでフィニッシュしてきた。2013年にはハワイの格闘技イベント「PXC」で矢地祐介にKO勝利している。自分からテイクダウンにいかないのが信条で、この選手と対戦する日本人ファイターとして萩原に白羽の矢が立った。萩原は23年9月に牛久絢太郎、24年3月に武田光司に判定で敗れ、同9月には高木凌に一本負けし、現在3連敗中。あとがない状況での再起戦となるが、榊原CEOから「みんなが納得する形で試合を見せるしかない。この男は2025年、もう一回頂点を目指すために、やり返さないといけないやつがたくさんいるもんな」大きな期待を寄せた。◆『RIZIN.50』あなぶきアリーナ香川【新カード】萩原京平 vs. トビー・ミセッチ万智 vs. パク・ソヨン【既出カード】バンタム級タイトルマッチ【王者】井上直樹 vs. 【挑戦者】元谷友貴・フェザー級鈴木千裕 vs. カルシャガ・ダウトベック・ライト級ルイス・グスタボ vs. 野村駿太・フェザー級横山武司 vs. 木村柊也・59.0キロ伊藤裕樹 vs. トニー・ララミー・ヘビー級酒井リョウ vs. エドポロキング・59.0キロ前田吉朗 vs. 横内三旺・ライト級スパイク・カーライル vs. 泉武志・バンタム級魚井フルスイング vs. 赤田プレイボイ功輝・ストロー級越智晴雄 vs. 中務修身そのほか、オープニングファイト5試合を予定