º£¤ò¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¤ÀÐÇËÁíÍý¡¢À¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸«¸í¤ë¥ê¥¹¥¯¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
¤³¤ì¤À¤±Êª²Á¹â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÁíÍý¤¬´è¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢¹ñ²ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£Åª¤ÊÀ©Ìó¤¬¿§¡¹¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾õ¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¤Ð¤±¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤À¯ºö¤Ê¤ÉÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë°ìËë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£¤ò¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ù¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¤ÀÐÇËÁíÍý¡¢À¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¸«¸í¤ë¥ê¥¹¥¯¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
ÁíÍý¤ÈÆü¶äÁíºÛ¤Ç¤ÎÇ§¼±¤Î¿©¤¤°ã¤¤
4Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Ê¤Î¤«¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤Î¤«¡×¤È¼Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤âÅú¤¨¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆ»³»á¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î3¤Ä¤ÎÆâ¡¢¤É¤ì¤«¡©¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖºÆ¤Ó¥Ç¥Õ¥ì¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢´è¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñÌ±¤¬3Ç¯°Ê¾å¤âÊª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¼Â¼Á¾ÃÈñ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤µ¤¨Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æü¶ä¤Ï2¡ó¤ò´ð½à¤ËÈ½ÃÇ
Æü¶ä¤ÎÏÀÍý¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö2¡ó¤ÎÊª²Á¾å¾º¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤Æ¤â¡¢3.0¡ó¤â¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ(24Ç¯12·î)¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¾õÂÖ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍø¾å¤²¤âÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö2¡ó¤ÎÊª²ÁÌÜÉ¸¡×¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö2¡ó¤¬»ýÂ³Åª¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤ËÄ¾·ë
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¯¼£Åª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤È¤Ê¤ì¤ÐÂ¿ÊýÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò¡¢Ãé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤ÎÄêµÁ¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¤Ë¥Ç¥Õ¥ì¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¸åÌá¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Íè¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢90Ç¯ÂåËö¤«¤é¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤¬¡¢Í¾¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯¡¢¿¼¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¸åÌá¤ê¡×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤¬¡¢À¯¼£Åª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Ëü°ì¡¢¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑÀë¸À¸å¤Ë¸åÌá¤ê¤Ê¤É¤·¤¿¤é¡¢À¯¸¢¤Ï¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬Âè1¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¹¥ÅÔ¹ç
Âè2ÍýÍ³¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¥¹¥¡¼¥à¤¬¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤òÌÜÉ¸¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë·ÐºÑÂÐºö¡¢¤Ä¤Þ¤êºâÀ¯¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÂÐºö¤Î·ë²Ì¡¢±ä¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÊä½õ¶â¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¸Â³ÍýÍ³¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Íø¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¶âÍø¤â¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×ÌÜÉ¸¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é´°Á´¤Ë¤ÏÃ¦µÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀ¯¼£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤È¸À¤¦ºÝ¤Î¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡¢Êª²Á¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¡¢¼º¶È¤¬¸º¤ë¤³¤È¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤â¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑÀë¸À¡×¤òÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ø¤Î·èÊÌ¤â
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¡×¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë´°Á´¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ç²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇÂçÀªÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Õ¥ìÇÉµÄ°÷¤âÂ¿¤¯¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤â¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö°ÂÇÜ¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÏÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑÀë¸À¡×¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÎÏ³Ø¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÃÎ·Ã¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ¤·¤¤Ç§¼±¤Ê¤·¤ËÀµ¤·¤¤À¯ºö¤Ê¤·
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¡¹¡¢»ö¾ð¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¾å¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬¹â²á¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£24Ç¯ÄÌÇ¯¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤³¤½¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Ç¯Èæ0.2¡ó¤Î¸º¾¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£ÄÂ¶â¤¬Êª²Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬3Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¥½Û´Ä¡×¤ò¿®¤¸¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
Ï¢¹ç¤ÎË§Ìî²ñÄ¹¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¡¢¡ÖµîÇ¯5.1¡ó¤â¤ÎÂçÉýÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶»ÆÍ¤È¬Ãú¡×¤Î¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤äÅÅµ¤¤Ø¤ÎÊä½õ¶â½Ì¾®¡¦ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ä¥³¥áË½Æ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿À¯ºö¤Ï¡¢¶ò¤Î¹üÄº¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÎºÇÂç¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡£Àµ¤·¤¤¸½¾õÇ§¼±¤¬¤Ê¤·¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÅËà Âî»Î¡ÊBS-TBS¡ÖBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë