ドラマ「SHOGUN 将軍」がまた快挙だ。北米の映画批評家賞である第30回クリティクス・チョイス・アワードにて、真田広之が主演男優賞、浅野忠信が助演男優賞、穂志もえかが助演女優賞を獲得した。さらに作品賞にも選ばれ、合計4部門の最多受賞を成し遂げた。

映画部門では前哨戦とも言われる注目の賞。すでに「SHOGUN 将軍」はエミー賞歴代最多18部門、ゴールデングローブ賞最多4部門の他にも全米の各アワードで多数の受賞を果たしており、テレビ批評家協会賞では最高賞の番組賞を含む4部門、AFI賞でも番組賞、オンライン映画&テレビ協会賞では作品賞、主演男優賞など17部門、国際オンライン映画賞でも作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞を含む9部門に輝いている。獲得した全米各賞は、これで合計70となる。

