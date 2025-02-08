µß½ÐÁË¤à¡È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È´É¡É¤ÎÅ±µîºî¶È³«»Ï¡¡ºë¶ÌÆ»Ï©´ÙË×¡¢¡ÖÁ´ÌÌÉüµì¤Ë¤Ï2¡Á3Ç¯¡×¤Î¸«ÄÌ¤·¤â¡¡°ìÉô½»Ì±¤Ë¿ô½µ´Ö¤ÎÈòÆñ¸Æ¤Ó¤«¤±¡Únews23¡Û
Æ»Ï©´ÙË×¸½¾ì¤Çµß½Ð³èÆ°¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É¤ÎÅ±µîºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å±µî¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Êµß½Ð³èÆ°¤ÎºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµß½õ³èÆ°¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É
¡È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È´É¡ÉÅ±µî³«»Ï¡¡¡ÖÁ´ÌÌÉüµì¤Ë¤Ï2¡Á3Ç¯¡×¸«ÄÌ¤·¤â
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£¤¤¤Þ¤À°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Îµß½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Åµ¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¨¤°¤ê¼è¤é¤ì¤ë·ê¤Î±ï¡£¤½¤Î¸å¡¢»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡£
µß½õ³èÆ°¤Î¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡ÊÇÀ¶ÈÍÑÇÓ¿åÏ©¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É¤Ç¤¹¡£
ºë¶Ì¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô
¡Ö¤³¤³¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Íî²¼¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¤ò°ìÅÙÃæÃÇ¤·¤¿¡×
ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢¤³¤ÎÍî²¼¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò7Æü¸á¸å7»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸© ÂçÌî¸µÍµ ÃÎ»ö
¡Ö9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅ±µî¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©¤ÏÃÏÈ×ÊøÍî¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼þÊÕ14¸®¤Î½»Ì±¤Ë¿ô½µ´Ö¤ÎÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µß½õ¸å¤ÎÉüµì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÂ»½ý¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±ª²ó¹©»ö¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éüµì¹©Ë¡¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ ¿¹ÅÄ¹°¾¼ °Ñ°÷Ä¹
¡ÖÄ´ºº¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃÏÌÌ¤¬½À¤é¤«¤¤¡£¤É¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤é¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤À¤±¤Ç1¡¢2Ç¯¤«¤È»×¤¦¡×
¿¹ÅÄ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢±ª²ó¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹©»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÁ´ÌÌÉüµì¤Ë¤Ï2¡Á3Ç¯¤«¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£