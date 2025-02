システム会社の京セラコミュニケーションシステム株式会社(京都府京都市)の公式YouTubeが更新され、ニコニコ動画で活躍した人気配信者が出演しているのではないかと、にわかに話題となっている。

「【新卒採用/KCCS】コンセプトムービー『a Day in The Life by KCCS』」と題された動画は、新卒採用コンセプトムービーとしてシステムエンジニア(SE)と通信エンジニアの2名の社員の目線で、同社を疑似体験できるような内容となっている。この動画に出演しているのではと話題になっているのは「アル中カラカラ」の名前で知られる配信者のwawawaさん。

wawawaさんは「ニコニコ動画」の料理カテゴリに自室のござの上で独創的な料理を作りながら、常識では考えられない濃さのハイボールをたしなむ動画を多数投稿。異常な量の味の素やワサビなどの調味料を使用する犹彪稘瓩淵譽轡圓筺衛生的とはいえない調理器具を使用する調理方法など、その破天荒さと独特な語り口で人気を博した。

しかし、2020年5月の投稿を最後にその後消息を絶っており、アルコールの摂取量や常識外れの食生活などから体調面を不安視する声が多数上がっていた。

京セラコミュニケーションシステムの動画のラストではラウンジで社員たちが乾杯する様子が映し出されており、テーブルからカメラが引くと、wawawaさんの動画ではお馴染みの炊飯器と濃いめのハイボールが映し出され「できたっ!」と懐かしの声が収録されている。また動画の概要欄には「#カラカラ」とタグ付けされており、本人出演がほのめかされている。

この動画はSNS上で拡散され、8日12時現在では150万再生に迫る勢いとなっており、「え、まじで在籍してるんですか?」「すごい、、やっぱり本物のアル中カラカラさんなんですね!生きててよかったし、普通にお仕事されてて本当によかった」「頼むから身体を大事にとお伝え下されば」「この炊飯器は‥!」「アル中カラカラ生存確定」「生きとったんかワレェ!」「もうおれ泣きそう 痺れたわ」などの声があがっている。