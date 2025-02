名作『はらぺこあおむし』とコラボ♡オリジナルクッキー缶が｢Cake.jp｣に登場

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」では、世界中で長年にわたって愛され続けている絵本「はらぺこあおむし」とコラボをした特別なクッキー缶を、2025年2月3日(月)より発売いたしております。「はらぺこあおむし」の名シーンを表現した、こだわりのクッキー缶が登場。絵本とセットになったアイテムも発売されています。

絵本「はらぺこあおむし」とのコラボスイーツが登場

世界中で愛され続けている名作「はらぺこあおむし」とコラボをした、特別なクッキー缶がCake.jpに登場。

今回のクッキー缶では、作中であおむしが食べている食べ物をクッキーで表現。おいしそうに食べている様子が感じられるような、絵本の世界観に浸れるクッキーに仕上がっています。

コラボクッキー缶の詳細

缶のふたを開けると、絵本「はらぺこあおむし」の世界が広がっています。

あおむしをデザインしたクッキーや、あおむしが作中で食べているりんご・なし・すももをデザインしたクッキーが印象的ですね。

子どもと一緒に楽しめるように、「小麦・卵・乳」不使用にこだわって作られています。保存料・香料・着色料も使用していない、自然な色味と味わいを楽しめるクッキーです。

玄米粉ときび砂糖を使い、ナチュラルな甘さに仕上げました。

『はらぺこあおむし』クッキー缶

価格:3,300円(税込・送料別)

『はらぺこあおむし』クッキー缶 絵本セット

価格:4,400円(税込・送料別)

クッキー缶単品と、絵本と組み合わせた贈り物にもピッタリのセットが登場。羽田空港で開催中のポップアップストアでも、今回のコラボクッキー缶が購入できます。

名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp

場所:羽田空港 第1ターミナル 2階 羽田スタースイーツ

会期:2025年1月10日(金)~2025年4月8日(火)

© 2025 Penguin Random House LLC. ERIC CARLE, THE VERY HUNGRY CATERPILLAR, THE WORLD OF ERIC CARLE logo, the Caterpillar logo and related designs, logos, and names are trademarks and/or registered trademarks of Penguin Random House LLC. All rights reserved. “The Very Hungry Caterpillar” is published by Penguin Random House LLC.

コラボクッキー缶を味わってみて

世界中で長年にわたって愛され続けている絵本「はらぺこあおむし」の世界観を表現した、コラボクッキー缶をご紹介しました。

作中であおむしがおいしそうに食べ、成長していくシーンを表現したクッキー缶です。子どもから大人まで味わえるように、「小麦・卵・乳」不使用にこだわって作られています。

贈り物にもおすすめのスイーツなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。