『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』上映イベント開催決定
■Mrs. GREEN APPLEメンバーが登壇する舞台挨拶の様子を全国47都道府県の映画館へ生中継するライブビューイングも実施！
Mrs. GREEN APPLEがライブBlu-ray＆DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』を2月26日に発売。
これを記念して「Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～」 SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING と題して、3月2日に1度限りの上映イベントが開催される。
ライブBlu-ray＆DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』は、Mrs. GREEN APPLEが2024年7月に開催した同名スタジアムツアーから、ツアー最終日となった7月21日の横浜スタジアム公演の模様を収録した作品。
イベントでは、Mrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）が登壇する舞台挨拶を東京・丸の内ピカデリーで実施、さらにその様子を全国47都道府県の映画館へ生中継するライブビューイングも実施される。その他、イベントの詳細は特設サイトで。
「Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB／Ringo Jam」では、舞台挨拶イベントのチケットの先行受付（抽選）を会員限定で実施中。
(c)ユニバーサルミュージック
撮影：田中聖太郎写真事務所
リリース情報
2025.02.26 ON SALE
Blu-ray＆DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』
上映特設サイト
https://movies.shochiku.co.jp/zenjinmitotoweltraumcinema
Blu-ray / DVD 特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/zenjinmitotoweltraum/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/