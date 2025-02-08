»×¤ï¤ºÏ³¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ã¡Ä¡×¡¡Áê¼êGK¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¹ë²÷¥·¥å¡¼¥È¡¢¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤¬²÷¾¡¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¡Ú¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡Û
¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤¬¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¿·¥ê¡¼¥°¡Ö¥ê¡¼¥°H¡×¤Î¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¥¢¡¼¥¹¥Õ¥ì¥ó¥ºBMÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ë34-26¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¡¢¾¡¤ÁÅÀ20¤ÇºÆ¤Ó»ÃÄê¼ó°Ì¤Ë¡£Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡£¼çÎÏÁª¼ê¤é¤Î·ç¾ì¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃæ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î8ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖMIP¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿RWÄÕÃ«Âç²í¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¸«¤¨¤¿Á°È¾¡£Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤º¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¼è¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢18-15¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£ÄÕÃ«¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò³Î¼Â¤Ë»ß¤á¡¢Â®¹¶¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤ÎÄÕÃ«¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼êGK¤â»×¤ï¤º¡Ö¥¢¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Û¤É¡¢±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¡Ö¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢10È¯Ãæ8È¯·è¤á¤ë¤Ê¤É¥·¥å¡¼¥È¤Î·èÄêÎ¨¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤Îµ¤Ç÷°î¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¯¥¹¥¿¡¼Åìµþ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð34-26¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡²ø²æ¿Í¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤é¤¬·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¼ã¤¤ÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£4Æü¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¥ê¤Î22ºÐ¤ÎLBÀôËÜ¿´¤âÅÝ¤ì¤³¤ß¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¡£¤³¤ÎÆü2ÆÀÅÀ¤È¼«¿È¤Î½éÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£Áê¼ê¤ÎµÜºêÂçÊå´ÆÆÄ¤â¡Ö¼ã¤¤ÎÏ¤¬¤«¤Ê¤êÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶î¤±°ú¤¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£¼çÎÏÈ´¤¤Ç¤âÀï¤¤È´¤±¤ë¼ã¤¤ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÕÃ«¤Ï¡Ö¼çÎÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃÄ·ëÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸¬µõ¤ÊÍÍ»Ò¤â¡£¤½¤ó¤ÊÂ¸µ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥å¡¼¥º¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ç¡¼¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿¡£¡Ö¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤âÀª¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï14Æü¤Ë12°Ì¤ÎÎ°µå¥³¥é¥½¥ó¤ÈËÏÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÂÐÀï¡£ÌµÇÔ¤³¤½¼é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ó°Ì¤òÁè¤¦ËÅÄ¹çÀ®¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ë¥³¥óÌ¾¸Å²°¤Ë¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÎôÀª¤À¡£¼ã¼ê¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÄÕÃ«¤Ï¡Ö¤³¤Î¶¥Áè¤Ç¡¢Íè½µ¤â¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦²£ÅÄ Èþºé / Misa Yokota¡Ë