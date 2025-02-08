¥¢¥¸¥¢ÇÕ´Ö¶á¤ÎU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¹ñÆâ¹ç½É½ªÎ»! Èó¸ø³«»î¹çÍâÆü¤Ï2¿Í¤¬¼¼Æâ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÄÁ¥±Û´ÆÆÄ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Íè½µ¤ËAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤ëU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï8Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î¹â±ßµÜµÇ°JFAÌ´¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹ñÆâ¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆü¹çÎ®¤¹¤ë3¿Í¤ò½ü¤¡¢20¿ÍÃæ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï18¿Í¡£GKÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)¤ÈMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤Î2¿Í¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤ÎÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ËÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç½ªÎ»¡£GK2¿Í¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÎý½¬¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï1Æü¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâ¹ç½É¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤¹ÆüËÜ¤òÈ¯¤Á¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ø¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÁ´°÷¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£14Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¡¦¥¿¥¤Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡J¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¡¢Âç³ØÀ¸¡¢³¤³°ÁÈ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£4Æü¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¡¢7Æü¤ÎÈó¸ø³«»î¹ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡×(Á¥±Û´ÆÆÄ)¡£Ãæ2Æü¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÂÊÂ¤ß¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡U20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥¿¥¤¡¢¥·¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤ÈÀï¤¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï½éÀï¡¦¥¿¥¤Àï¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤À¤è¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£¤ª¤ì¤À¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4ÀïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¡£(¶ÛÄ¥¤Ï)ÉáÄÌ¤À¤è¤È¡×¡£½éÀï¤Þ¤Ç°ì½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀï¤¦¿´¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡¸åÆü¹çÎ®¤¹¤ë3¿Í¤ò½ü¤¡¢20¿ÍÃæ¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï18¿Í¡£GKÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)¤ÈMFÂç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)¤Î2¿Í¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤ÎÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ËÈó¸ø³«¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç½ªÎ»¡£GK2¿Í¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÎý½¬¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥¯¥é¥Ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¡¢Âç³ØÀ¸¡¢³¤³°ÁÈ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¶ø¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£4Æü¤ÎACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íÀï¡¢7Æü¤ÎÈó¸ø³«»î¹ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡×(Á¥±Û´ÆÆÄ)¡£Ãæ2Æü¤Ç¼ÂÀï·Á¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÂÊÂ¤ß¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡U20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥¿¥¤¡¢¥·¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤ÈÀï¤¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï½éÀï¡¦¥¿¥¤Àï¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤À¤è¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¡£¤ª¤ì¤À¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö4ÀïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¡£(¶ÛÄ¥¤Ï)ÉáÄÌ¤À¤è¤È¡×¡£½éÀï¤Þ¤Ç°ì½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀï¤¦¿´¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)