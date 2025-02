Mrs. GREEN APPLEがBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』のリリースを記念して、3月2日に一度限りの上映イベントを開催することが発表となった。同イベントではメンバー登壇による舞台挨拶が行われるほか、全国ライブビューイング開催も決定している。2024年7月6日および7日に兵庫・ノエビアスタジアム神戸、7月20日と21日に横浜スタジアムで開催されたスタジアムツアーが<Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜>だ。Mrs. GREEN APPLEは同ツアーで“日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアー”という偉業を成し遂げた。

公開日:2025年3月2日(日)※1日限定上映/舞台挨拶/全国ライブビューイング開催▼舞台挨拶日時:3月2日(日)15:30〜 本編上映後舞台挨拶会場:東京・丸の内ピカデリー登壇者(予定):Mrs. GREEN APPLE (大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)▼ライブビューイング日時:3月2日(日)15:30〜 本編上映後舞台挨拶を生中継会場:全国47都道府県各劇場※Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選)対象10会場(下記)以外の会場は、特設サイトにて2月14日(金)に発表予定※ライブビューイング実施劇場にキャスト登壇の予定はございません。北海道・札幌シネマフロンティア仙台・MOVIX 仙台東京・新宿ピカデリー神奈川・横浜ブルク13埼玉・MOVIX さいたま愛知・ミッドランドスクエアシネマ大阪・なんばパークスシネマ京都・MOVIX 京都広島・広島バルト11福岡・T・ジョイ博多▼チケット・舞台挨拶会場:全席指定料金 4,000 円(税込) ※別途各種手数料あり・ライブビューイング会場:入場料金 3,500 円(税込)※ムビチケカードはご使用いただけません。※特別興行のため、各種割引(シニア・学生・小人等)、サービスプライス、クーポン、無料鑑賞券、招待券などのサービスはご利用いただけません。※ライブビューイングは劇場独自の音響スクリーンで上映並びに豪華席でのご鑑賞などの場合、上記料金にアップチャージ料金が必要になる場合がございます。【舞台挨拶チケット受付スケジュール】●Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選)・受付期間:2月8日(土)12:00〜2月9日(日)23:59申込:https://mrsgreenapple.com/news/detail/21078※事前に「Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB/Ringo Jam」会員登録が必要となります。https://mrsgreenapple.com/feature/entry●Ringo Jam 会員限定チケット受付(先着)・受付期間:2月14日(金)18:00〜予定枚数終了まで※抽選先行で完売の場合、一般発売はございません。※先着販売のため無くなり次第、終了となります。※お申込みページなど詳細は後日ご案内いたします。【ライブビューイング チケット受付スケジュール】●Ringo Jam 会員限定チケット先行受付(抽選)・受付対象:一部上映劇場(札幌シネマフロンティア、MOVIX 仙台、新宿ピカデリー、横浜ブルク13、MOVIX さいたま、ミッドランドスクエアシネマ、なんばパークスシネマ、MOVIX 京都、広島バルト11、T・ジョイ博多)・受付期間:2月14日(金)18:00〜2月16日(日)23:59※お申込みページは後日ご案内●一般販売(先着)・受付対象:全上映劇場・受付方法:各劇場サイトにて販売(先着)・受付期間:2月23日(日)以降順次販売いたします。※Ringo Jam 会員限定チケット先行受付(抽選)の対象劇場について、先行受付で完売の場合、一般発売はございません。※上映劇場によって、販売の開始が異なる場合がございます。詳細は各劇場サイトにてご確認ください。

■デビュー10周年企画



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO10周年を記念して制作された新たなロゴを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定