µÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡È¹ë²Ú¤¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤¬½ËÊ¡¡¡¡Ö¤ß¡¼¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬8Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¹ë²Ú¤¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¹ë²Ú¤¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤¬½ËÊ¡¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ32ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼
¡¡Àè·î15Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢º£ÅÄÈþºù¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü·»ËåÄï¡¢¸µµ¤100ÇÜº£Ç¯¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í£°ì»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌðËÜÍªÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»°ÃËº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡É¤¬³Ú¤·¤ß²á¤®¤ë¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï¤Î¤ß¡¼¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÇËÜÅö¤Î·»Äï¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï»ÐËå¡¡Âº¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤â½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷riho_yoshioka¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¹ë²Ú¤¤ç¤¦¤À¤¤¡É¤¬½ËÊ¡¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ32ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼
¡¡Àè·î15Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µÈ²¬¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎCM¤Ç¶¦±é¤¹¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢º£ÅÄÈþºù¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü·»ËåÄï¡¢¸µµ¤100ÇÜº£Ç¯¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í£°ì»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌðËÜÍªÇÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»°ÃËº£ÅÙ¤³¤½¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡É¤¬³Ú¤·¤ß²á¤®¤ë¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿µÇ°¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï¤Î¤ß¡¼¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÇËÜÅö¤Î·»Äï¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü·»Äï»ÐËå¡¡Âº¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤â½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷riho_yoshioka¡Ë