“6年ぶり結成”U-18Jリーグ選抜がNEXT GENERATION MATCHを制す！ 4得点で日本高校サッカー選抜を下す
2010年から始まったNEXT GENERATION MATCHは、今年で通算16回目。2020年大会からJリーグ優勝クラブのユースチームが出場していたが、2019年以来6年ぶりにU-18Jリーグ選抜が結成された。U-18Jリーグ選抜のコーチとして昨季限りで現役を引退した柿谷曜一朗、現在サンフレッチェ広島のGKコーチ林卓人が務めた。
互いにメンバーを入れ替えながら臨んだ65分、右サイドからのクロスに途中出場の田中佑磨が競り勝つ。同じく途中出場の粕谷悠がこのボールを押し込み、日本高校サッカー選抜が1点を返す。対するU-18Jリーグ選抜は75分にCKから林駿佑が頭で決めて再び突き放すと、後半アディショナルタイムには招集メンバー唯一の“中学3年生”長南開史がドリブルから豪快な一撃を突き刺した。
試合は4-1で終了。過去15回の対戦で互いに5勝5分け5敗と全くのイーブンだった中、U-18Jリーグ選抜が勝ち越しに成功した（※2020年から2024年まではJリーグ優勝クラブのユースチームが出場）。
【スコア】
U-18Jリーグ選抜 4-1 日本高校サッカー選抜
【得点者】
1-0 19分 吉田湊海（U-18Jリーグ選抜）
2-0 24分 大西利都（U-18Jリーグ選抜）
2-1 65分 粕谷悠（日本高校サッカー選抜）
3-1 75分 林駿佑（U-18Jリーグ選抜）
4-1 80＋1分 長南開史（U-18Jリーグ選抜）
【メンバー】
U-18Jリーグ選抜：GK小川煌（40分 萩裕陽）：DF森壮一朗（40分 千田遼）、林駿佑、大川佑梧、今井健人（50分 野口蓮斗）：MF長南開史、小林志紋、和田直哉、新川志音（70分 坂井倖大）：FW吉田湊海（54分 佐々木将英）、大西利都（54分 恩田裕太郎）
日本高校サッカー選抜：GK藤原優希：DF新垣陽盛、奈須琉世、山禄涼平、上原悠都（40分 田中佑磨）：MF黒沢佑晟（76分 大内完介）、大谷湊斗、畑拓海、柚木創：FW山野春太（59分 粕谷悠）、森田晃（40分 加藤隆成）
【動画】NEXT GENERATION MATCH 2025 ゴール集
16歳のストライカー #吉田湊海（鹿島アントラーズユース）が先制点を決め、雄叫びをあげる！🔥— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 8, 2025
🏆 NEXT GENERATION MATCH
🆚 U-18Ｊリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜
🔢 1-0
⌚ 19分
⚽ 吉田 湊海（U-18Ｊリーグ選抜）#FUJIFILMSUPERCUP2025
13:30から日本テレビ系列で全国生中継📺 pic.twitter.com/e5z8dPWCdJ
#小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）のパスに抜け出したのは #大西利都（名古屋グランパスU-18）！— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 8, 2025
🏆 NEXT GENERATION MATCH
🆚 U-18Ｊリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜
🔢 2-0
⌚ 24分
⚽ 大西 利都（U-18Ｊリーグ選抜）#FUJIFILMSUPERCUP2025
13:30から日本テレビ系列で全国生中継📺 pic.twitter.com/KPgPi7mEvv
#粕谷悠（流通経済大学付属柏高校）のゴールで日本高校サッカー選抜が1点を返す💪— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 8, 2025
🏆 NEXT GENERATION MATCH
🆚 U-18Ｊリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜
🔢 2-1
⌚ 65分
⚽ 粕谷 悠（日本高校サッカー選抜）#FUJIFILMSUPERCUP2025 pic.twitter.com/U8iBlF07RN
左からのコーナーキックを #林駿佑（川崎フロンターレU-18）がニアサイドで合わせる👏— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 8, 2025
🏆 NEXT GENERATION MATCH
🆚 U-18Ｊリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜
🔢 3-1
⌚ 75分
⚽ 林 駿佑（U-18Ｊリーグ選抜）#FUJIFILMSUPERCUP2025 pic.twitter.com/27cXqKpMEt
中学3年生の #長南開史（柏レイソルU-15）がニア上を撃ち抜く！💥— Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ） (@J_League) February 8, 2025
🏆 NEXT GENERATION MATCH
🆚 U-18Ｊリーグ選抜 vs 日本高校サッカー選抜
🔢 4-1
⌚ 80+1分
⚽ 長南 開史（U-18Ｊリーグ選抜）#FUJIFILMSUPERCUP2025 pic.twitter.com/JRLEPTdCKX