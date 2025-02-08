“6年ぶり結成”U-18Jリーグ選抜がNEXT GENERATION MATCHを制す！　4得点で日本高校サッカー選抜を下す

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　NEXT GENERATION MATCH 2025が行われ、U-18Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜が対戦した。

　2010年から始まったNEXT GENERATION MATCHは、今年で通算16回目。2020年大会からJリーグ優勝クラブのユースチームが出場していたが、2019年以来6年ぶりにU-18Jリーグ選抜が結成された。U-18Jリーグ選抜のコーチとして昨季限りで現役を引退した柿谷曜一朗、現在サンフレッチェ広島のGKコーチ林卓人が務めた。

　試合が動いたのは19分、U-18Jリーグ選抜は森壮一朗が右サイドを駆け上がり、グラウンダーのクロスを送る。このクロスをファーサイドにいた吉田湊海が左足で押し込み、U-18Jリーグ選抜が先制した。続く24分、小林志紋の絶妙なスルーパスから大西利都が決め、U-18Jリーグ選抜が追加点。前半はU-18Jリーグ選抜の2点リードで折り返す。

　互いにメンバーを入れ替えながら臨んだ65分、右サイドからのクロスに途中出場の田中佑磨が競り勝つ。同じく途中出場の粕谷悠がこのボールを押し込み、日本高校サッカー選抜が1点を返す。対するU-18Jリーグ選抜は75分にCKから林駿佑が頭で決めて再び突き放すと、後半アディショナルタイムには招集メンバー唯一の“中学3年生”長南開史がドリブルから豪快な一撃を突き刺した。

　試合は4-1で終了。過去15回の対戦で互いに5勝5分け5敗と全くのイーブンだった中、U-18Jリーグ選抜が勝ち越しに成功した（※2020年から2024年まではJリーグ優勝クラブのユースチームが出場）。

【スコア】
U-18Jリーグ選抜　4-1　日本高校サッカー選抜

【得点者】
1-0　19分　吉田湊海（U-18Jリーグ選抜）
2-0　24分　大西利都（U-18Jリーグ選抜）
2-1　65分　粕谷悠（日本高校サッカー選抜）
3-1　75分　林駿佑（U-18Jリーグ選抜）
4-1　80＋1分　長南開史（U-18Jリーグ選抜）

【メンバー】
U-18Jリーグ選抜：GK小川煌（40分 萩裕陽）：DF森壮一朗（40分 千田遼）、林駿佑、大川佑梧、今井健人（50分 野口蓮斗）：MF長南開史、小林志紋、和田直哉、新川志音（70分 坂井倖大）：FW吉田湊海（54分 佐々木将英）、大西利都（54分 恩田裕太郎）

日本高校サッカー選抜：GK藤原優希：DF新垣陽盛、奈須琉世、山禄涼平、上原悠都（40分 田中佑磨）：MF黒沢佑晟（76分 大内完介）、大谷湊斗、畑拓海、柚木創：FW山野春太（59分 粕谷悠）、森田晃（40分 加藤隆成）


【動画】NEXT GENERATION MATCH 2025 ゴール集