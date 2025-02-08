¡ãÉ×¡¢ÆÍÁ³¥¤¥¯¥á¥ó¤Ë¡©¡ä¾®¸À¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê¡£µ×¡¹¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡Ä¡©¡ÚÂè3ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§É×¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
²¶¡Ê¥«¥º¥Þ¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥·¥Û¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡Ê¥Þ¥æ¡¦7ºÍ¤Î½÷¤Î»Ò¡¿¥æ¥¦¥¹¥±¡¦5ºÍ¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï²Ä°¦¤¤¤·°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢²¿¤è¤ê¤âËèÆü¤Î»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡¡»Å»ö¤Ï¤ä¤ì¤ÐÀ®²Ì¤¬½Ð¤ÆµëÎÁ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¥Ò¥µ¥È¤È¥·¥ó¥Ú¥¤¤È°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£²¶¤Ï2¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
Èè¤ì¤Æ²È¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢ºÊ¤Î¥·¥Û¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éº£Ä«Íê¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²È»ö¤ò²¶¤¬¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£²¶¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÉ÷Ï¤¾ì¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¡£
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥·¥Û¤ÏËÜÅö¤Ë¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É²¶¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
º£Æü¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢¥Ò¥µ¥È¤È¥·¥ó¥Ú¥¤¤È°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤È°û¤à¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤À¡£¥Ò¥µ¥È¤ÏÎÙ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÄ¥¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µï¼ò²°¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥·¥ó¥Ú¥¤¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥µ¥ÈÃÙ¤¤¤Ê¡£»Å»öÄ¹°ú¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï»Å»ö¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Ê¡×
¤Ê¤ó¤Æ2¿Í¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ò¥µ¥È¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
ÃÙ¤ì¤ÆÍè¤¿¥Ò¥µ¥È¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ²¶¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¥Ò¥µ¥È¤Ï¡¢ÊªÀ¨¤¯Áé¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£´é¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ê¥·¥Û¤Ë¡¢²¶¤Ï¼ã´³¥¤¥éÎ©¤Á¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
²¶¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤â¥¢¥ì¤ä¤ì¥³¥ì¤ä¤ì¤¦¤ë¤µ¤¤¡£
¤â¤¦¾¯¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤±¤ì¤É¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é²¶¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥Ò¥µ¥È¤ÎÏÃ¤Ë¡¢²¶¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥µ¥È¤Î±ü¤µ¤ó¡¢¥Ê¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
Èè¤ì¤Æ²È¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¡¢ºÊ¤Î¥·¥Û¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éº£Ä«Íê¤Þ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦²È»ö¤ò²¶¤¬¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£²¶¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÉ÷Ï¤¾ì¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¡£
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥·¥Û¤ÏËÜÅö¤Ë¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó»Ò°é¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É²¶¤À¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
º£Æü¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢¥Ò¥µ¥È¤È¥·¥ó¥Ú¥¤¤È°û¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤È°û¤à¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤À¡£¥Ò¥µ¥È¤ÏÎÙ¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÄ¥¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µï¼ò²°¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥·¥ó¥Ú¥¤¤¬Å¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥µ¥ÈÃÙ¤¤¤Ê¡£»Å»öÄ¹°ú¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï»Å»ö¿Í´Ö¤À¤«¤é¤Ê¡×
¤Ê¤ó¤Æ2¿Í¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ò¥µ¥È¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
ÃÙ¤ì¤ÆÍè¤¿¥Ò¥µ¥È¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ²¶¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¥Ò¥µ¥È¤Ï¡¢ÊªÀ¨¤¯Áé¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£´é¤Ï¸µµ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¤¤¤Ä¤âÉÔµ¡·ù¤Ê¥·¥Û¤Ë¡¢²¶¤Ï¼ã´³¥¤¥éÎ©¤Á¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
²¶¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¯¤·²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÇÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤â¥¢¥ì¤ä¤ì¥³¥ì¤ä¤ì¤¦¤ë¤µ¤¤¡£
¤â¤¦¾¯¤·¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤±¤ì¤É¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª»ö¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é²¶¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¥Ò¥µ¥È¤ÎÏÃ¤Ë¡¢²¶¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥µ¥È¤Î±ü¤µ¤ó¡¢¥Ê¥Ê¥ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»