¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¤âÈþÇØÃæ¡õÈþ¥Ò¥Ã¥×Á´³«¡¡30ºÐàºÇ¶¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óá¤ËÇº»¦¡¡¡Ö¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥ÈÈ¿Â§¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥óºÇ¹â¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤ä¤ó¡×
¡¡à9Æ¬¿È¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë±ûÀî¤«¤³¡Ê30¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥óºÇ¹â¡×
¡¡8Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖSHOOT BOXING 2025¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤ë±ûÀî¡£¡Ö¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤âÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¡£172¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÇØÃæ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ò¥Ã¥×¤âÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥å¡¼¥È¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤ÆÂç²ñÀ¹¤ê¾å¤²
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¡¢ºÇ¶¯¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥ÈÈ¿Â§¡×¡Ö ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼Sexy¡×¡ÖåºÎï¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡¢Èþ¿¬¤Î¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£